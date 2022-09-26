'Я не хочу на війну': у Рязані чоловік намагався спалити себе на автовокзалі

У Росії чоловік намагався себе підпалити через мобілізацію / колаж фото ua.depositphotos.com, скріншот

У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Відео вже розлетілося в Мережі.

Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "я не хочу на війну".

На місце події одразу викликали медиків, потерпілого госпіталізували. Видно, що чоловіка вели в машину швидкої допомоги без одягу. Можна припустити, що він або згорів, або був знятий з нього для надання допомоги.

Користувачі вже відреагували на це в коментарях і написали, що краще б цей чоловік спалив військкомат.

У Росії чоловік намагався себе підпалити через мобілізацію / скріншот

Путін оголосив мобілізацію в Росії

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію на території РФ.

Вказувалося, що збираються закликати на війну проти України осіб, які в запасі або проходили строкову службу в російській армії. Однак в реальності заходи більше схожі на загальну мобілізацію.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська влада має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх відправлять в Україну нібито для "охорони" окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко припустив, що РФ на першому етапі мобілізації зможе набрати не більше 40-50 тисяч осіб. Російська система не здатна підготувати більше бійців.

Путін має намір за допомогою нових солдатів стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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