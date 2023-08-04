УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Дрон підбив найкращий десантний корабель Північного флоту РФ: у Мережі з'явилися кадри атаки

Анна Ярославська
4 серпня 2023, 10:23 оновлено 4 серпня, 10:37
155
На борту російського корабля Оленегорський гірник, ймовірно, перебуває близько 100 осіб екіпажу.
Атака на російський корабель
Атака на російський корабель Оленегорський гірник - у Мережі з'явилося відео / скріншот

У бухті Новоросійська в Краснодарському краї після атаки дронів пошкоджено великий десантний корабель "Оленегірський гірник". За даними ЗМІ, спецоперацію провела Служба безпеки України разом з ВМС. Також Українська правда в Twitter опублікувала відео атаки на російський корабель.

На кадрах видно, як надводний дрон із 450 кілограмами тротилу атакує ворожий корабель.

Як зазначають джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС. В результаті атаки Оленегорський Гірник отримав серйозну пробоїну та зараз не може виконувати свої бойові завдання.

відео дня

Зазначається також, що на борту російського корабля знаходиться близько 100 осіб екіпажу.

Дивіться відео - У Мережі з'явилися кадри атаки дрона на корабель РФ у Новоросійську:

Дрон атакував корабель
Дрон атакував корабель "Оленегірський Гірник" " скріншот

Довідка. Оленегорський гірник (СДК-91, БДК-91) — великий десантний корабель проекту 775. Базується на Північному флоті, входить в 121-у бригаду десантних кораблів, пише Вікіпедія.

У 2007 році його називали "найкращим десантним кораблем Північного флоту".

Корабель побудований на верфі Stocznia Północna в Гданську (Польща), заводський номер 775/5, увійшов до складу флоту 30 червня 1976 року. До 1977 року мав найменування "СДК-91", потім — "БДК-91". З 7 травня 2000 року носить найменування Оленегорський гірник у зв'язку з встановленням шефства над кораблем Оленегорським гірничо-збагачувальним комбінатом.

Вибухи в Новоросійську в ніч на 4 серпня

Рано вранці в п'ятницю, 4 серпня, в Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи і звуки стрілянини. Район гавані в Новоросійську атакували невідомі морські дрони.

Вибухи на воді та стрілянина лунали в районі Мисхако. Також повідомляється, що з катера вівся вогонь по надводному безпілотнику.

У Міноборони РФ звинуватили в атаці ЗСУ. У відомстві заявили, що військово-морська база Новоросійськ вночі була атакована двома морськими безекіпажними катерами. У відомстві Шойгу повідомляють, що "апарати були виявлені та знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, що охороняють зовнішній рейд військово-морської бази".

Пізніше російський пропагандист Владислав Поздняков повідомив, що після нічної атаки дронів на Новоросійск один з російських десантних кораблів був підбитий. Затопило один з його відсіків, внаслідок чого він перекинувся на бік. Судно буксирують до берега.

Інші новини:

новини Росії дрони Новоросійськ війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Дрон підбив найкращий десантний корабель Північного флоту РФ: у Мережі з'явилися кадри атаки

Дрон підбив найкращий десантний корабель Північного флоту РФ: у Мережі з'явилися кадри атаки

10:23 Україна
"Ми обіцяли насичений сезон "бавовни": ЗСУ - про нічні вибухи в Криму

"Ми обіцяли насичений сезон "бавовни": ЗСУ - про нічні вибухи в Криму

10:01 Україна
Атака дронів на Новоросійськ: підбито великий десантний корабель РФ - ЗМІ

Атака дронів на Новоросійськ: підбито великий десантний корабель РФ - ЗМІ

09:46 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:23

Дрон підбив найкращий десантний корабель Північного флоту РФ: у Мережі з'явилися кадри атаки

10:15

На Білгорощині та Курщині озброїли "тероборону": видали мисливські рушниці

10:01

"Ми обіцяли насичений сезон "бавовни": ЗСУ - про нічні вибухи в Криму

09:46

Атака дронів на Новоросійськ: підбито великий десантний корабель РФ - ЗМІВідео

09:45

Невтішні новини: сестра Селін Діон поділилася новинами про здоров'я співачки

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:34

Росіяни обстріляли ТЦ, церкву лікарню в Херсоні: поранено 9 осібВідео

09:18

Польща - про погрози із РБ: вертольоти біля кордонів, без коливань почнуть вогонь

09:00

Будуть серйозні неприємності: астролог назвав дні, коли не варто нікуди їхати

08:35

У Криму гриміли потужні вибухи: Феодосію атакували дрониВідео

Реклама
08:28

ЗСУ наступають у бік Мелітополя та Бердянська, ворог поступово відступає - NYT

08:25

Чому Польща та Україна остаточно не посварятьсяПогляд

08:02

Гороскоп на завтра 5 серпня 2023: Ракам - травма, Терези - з грошима буде туго

07:48

Популярна українська співачка показала вагітний живіт

07:34

"Бавовна" у Новоросійську: дрони атакували військово-морську базу РФВідео

06:56

Контрнаступ може мати успіх: у Time назвали умови

05:00

Наймодніша зачіска 2023: стрижка Hush Cut проста в укладанні і круто омолоджуєФото

04:30

"Говорити треба тільки з РФ": майор запасу ЗСУ назвав єдину умову успішних переговорівВідео

04:17

Яке сьогодні свято 4 серпня: кого потрібно привітати в цей день

03:45

Через "бавовну" в Криму зброя до окупантів іде з запізненням - ОК "Південь"

03:15

Марк Цукерберг посварився з дружиною через траву

Реклама
02:45

"Пожвавлення ворога": експерт розкрив плани росіян на Куп'янсько-Лиманському напрямку

02:20

ЗСУ близькі до того, щоб прорвати "лінію Суровікіна" - ГетьманВідео

01:35

Експерт пояснив, як найкраще боротися з російськими дронами

00:15

Дружина турецького мачо Озчивіта показала чудову фігуру в джинсовому бікіні

03 серпня, четвер
23:53

РФ бомбить Україну ракетами, які Київ передав Москві у 1999 році

23:27

Ми не будемо обстрілювати або штурмувати Донецьк - майор ЗСУВідео

22:50

Москва особливо вразлива, там майже нема ППО - ГУР

22:42

ЗСУ зіткнулися з новою проблемою на фронті: окупанти вдалися до цинічного кроку

22:03

Всього за 15 хвилин: дівчина легко очистила гребінець від волосся і жируВідео

21:50

Штурми дуже жорстокі, ситуація складна на всіх напрямках - Зеленський

21:06

Влад Яма похвалився нагородою від українських військових

21:06

Трусити буде сильно: Україну накрила потужна магнітна буря

20:56

"Контрнаступ в дії": майор запасу розкрив, коли ЗСУ підійдуть до КримуВідео

20:29

Чоловік показав, що робити, щоб молоко не скисало

20:15

Барбі курця: Анастасію Волочкову заплювали за вульгарний "рожевий" образВідео

20:07

Польща перекинула ударні вертольоти ближче до Білорусі: готова застосувати зброю

19:58

В Україні налагодили потужне виробництво боєприпасів

19:28

"Шахед" міг впасти на території Румунії: у Міноборони країни перевіряють

19:10

Про останні скандали в українсько-польських відносинахПогляд

18:50

Атакує справжнє "пекло": в Україні вдарить +36

Реклама
18:40

Джонні Депп з'явився в обіймах з українкою на тлі "вкидів" про "любов" до Росії

18:03

Дівчина нанесла міцелярку на волосся і показала, як їй це допомогло

17:59

ЗСУ просуваються на декількох напрямках фронту, окупанти зазнають великих втрат - Forbes

17:57

Нові смисли та секрети DOROFEEVA: тренери Голосу країни-13 висловилися про "сліпі прослуховування"

17:35

В армії РФ почався снарядний голод: у ЗСУ пояснили зміни ситуації на фронті

17:31

У родині Ольги Сумської сталося нещастя

17:29

Що означає український вислів "жаба цицьки дасть": Авраменко здивував відповіддю

17:28

ЗСУ готуються "відрізати" РФ від Криму: експерт дав чіткий прогноз боїв на серпеньВідео

17:26

"Провокація": експерт пояснив, чому РФ перекидає Ту-95 на аеродром в Енгельсі

17:12

Не втратить смак: як правильно заморозити кабачок

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Персони
Роман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новини
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти