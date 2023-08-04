Дрон підбив найкращий десантний корабель Північного флоту РФ: у Мережі з'явилися кадри атаки

На борту російського корабля Оленегорський гірник, ймовірно, перебуває близько 100 осіб екіпажу.

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Атака на російський корабель Оленегорський гірник - у Мережі з'явилося відео / скріншот

У бухті Новоросійська в Краснодарському краї після атаки дронів пошкоджено великий десантний корабель "Оленегірський гірник". За даними ЗМІ, спецоперацію провела Служба безпеки України разом з ВМС. Також Українська правда в Twitter опублікувала відео атаки на російський корабель.

На кадрах видно, як надводний дрон із 450 кілограмами тротилу атакує ворожий корабель.

Як зазначають джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС. В результаті атаки Оленегорський Гірник отримав серйозну пробоїну та зараз не може виконувати свої бойові завдання.

відео дня

Зазначається також, що на борту російського корабля знаходиться близько 100 осіб екіпажу.

Дивіться відео - У Мережі з'явилися кадри атаки дрона на корабель РФ у Новоросійську:

Дрон атакував корабель "Оленегірський Гірник" " скріншот

Довідка. Оленегорський гірник (СДК-91, БДК-91) — великий десантний корабель проекту 775. Базується на Північному флоті, входить в 121-у бригаду десантних кораблів, пише Вікіпедія.

У 2007 році його називали "найкращим десантним кораблем Північного флоту".

Корабель побудований на верфі Stocznia Północna в Гданську (Польща), заводський номер 775/5, увійшов до складу флоту 30 червня 1976 року. До 1977 року мав найменування "СДК-91", потім — "БДК-91". З 7 травня 2000 року носить найменування Оленегорський гірник у зв'язку з встановленням шефства над кораблем Оленегорським гірничо-збагачувальним комбінатом.

Вибухи в Новоросійську в ніч на 4 серпня

Рано вранці в п'ятницю, 4 серпня, в Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи і звуки стрілянини. Район гавані в Новоросійську атакували невідомі морські дрони.

Вибухи на воді та стрілянина лунали в районі Мисхако. Також повідомляється, що з катера вівся вогонь по надводному безпілотнику.

У Міноборони РФ звинуватили в атаці ЗСУ. У відомстві заявили, що військово-морська база Новоросійськ вночі була атакована двома морськими безекіпажними катерами. У відомстві Шойгу повідомляють, що "апарати були виявлені та знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, що охороняють зовнішній рейд військово-морської бази".

Пізніше російський пропагандист Владислав Поздняков повідомив, що після нічної атаки дронів на Новоросійск один з російських десантних кораблів був підбитий. Затопило один з його відсіків, внаслідок чого він перекинувся на бік. Судно буксирують до берега.

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