Дрон підбив найкращий десантний корабель Північного флоту РФ: у Мережі з'явилися кадри атаки

У бухті Новоросійська в Краснодарському краї після атаки дронів пошкоджено великий десантний корабель "Оленегірський гірник". За даними ЗМІ, спецоперацію провела Служба безпеки України разом з ВМС. Також Українська правда в Twitter опублікувала відео атаки на російський корабель.
На кадрах видно, як надводний дрон із 450 кілограмами тротилу атакує ворожий корабель.
Як зазначають джерела в Службі безпеки, спецоперацію проводили разом з ВМС. В результаті атаки Оленегорський Гірник отримав серйозну пробоїну та зараз не може виконувати свої бойові завдання.
Зазначається також, що на борту російського корабля знаходиться близько 100 осіб екіпажу.
Дивіться відео - У Мережі з'явилися кадри атаки дрона на корабель РФ у Новоросійську:
Довідка. Оленегорський гірник (СДК-91, БДК-91) — великий десантний корабель проекту 775. Базується на Північному флоті, входить в 121-у бригаду десантних кораблів, пише Вікіпедія.
У 2007 році його називали "найкращим десантним кораблем Північного флоту".
Корабель побудований на верфі Stocznia Północna в Гданську (Польща), заводський номер 775/5, увійшов до складу флоту 30 червня 1976 року. До 1977 року мав найменування "СДК-91", потім — "БДК-91". З 7 травня 2000 року носить найменування Оленегорський гірник у зв'язку з встановленням шефства над кораблем Оленегорським гірничо-збагачувальним комбінатом.
Вибухи в Новоросійську в ніч на 4 серпня
Рано вранці в п'ятницю, 4 серпня, в Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи і звуки стрілянини. Район гавані в Новоросійську атакували невідомі морські дрони.
Вибухи на воді та стрілянина лунали в районі Мисхако. Також повідомляється, що з катера вівся вогонь по надводному безпілотнику.
У Міноборони РФ звинуватили в атаці ЗСУ. У відомстві заявили, що військово-морська база Новоросійськ вночі була атакована двома морськими безекіпажними катерами. У відомстві Шойгу повідомляють, що "апарати були виявлені та знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, що охороняють зовнішній рейд військово-морської бази".
Пізніше російський пропагандист Владислав Поздняков повідомив, що після нічної атаки дронів на Новоросійск один з російських десантних кораблів був підбитий. Затопило один з його відсіків, внаслідок чого він перекинувся на бік. Судно буксирують до берега.
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