Атака дронів на Новоросійськ: підбито великий десантний корабель РФ - ЗМІ

У російського корабля затопило один із його відсіків. В результаті судно дало крен.

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Корабель в Новоросійську підбито дроном / скріншот

Після нічної атаки дронів на Новоросійськ один з російських десантних кораблів був підбитий. Затопило один з його відсіків, внаслідок чого він перекинувся на бік.

Зараз судно буксирують до берега. Про це повідомив російський пропагандист Владислав Поздняков у своєму Telegram-каналі.

"Підбито великий десантний корабель. Затопило один з його відсіків, внаслдідок чого він дав крен. Соратник, що працює в порту, це підтверджує. Такі ж брехливі звіти несуть і на стіл нашому президенту... Але є і хороша новина, корабель підлягає відновленню", - написав він.

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Тим часом в порту Новоросійська запровадили тимчасову заборону на рух суден. Його видала згадана компанія КТК, заявляючи, що "термінал не пошкоджений та продовжує вантажити нафту на пришвартовані танкери".

Дивіться відео - Після атаки дронів на Новоросійськ перекинувся один з російських кораблів:

Російський десантний корабель підбито після атаки дронів / скріншот

Вибухи у Новоросійську

Рано вранці в п'ятницю, 4 серпня, в Краснодарському краї РФ пролунали вибухи і звуки стрілянини. Район гавані в Новоросійську атакували невідомі морські дрони.

Вибухи на воді та стрілянина лунали в районі Мисхако. Також повідомляється, що з катера вівся вогонь по надводному безпілотнику.

У Міноборони РФ звинуватили в атаці ЗСУ. У відомстві заявили, що військово-морська база Новоросійськ вночі була атакована двома морськими безекіпажними катерами. У відомстві Шойгу повідомляють, що "апарати були виявлені та знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, що охороняють зовнішній рейд військово-морської бази".

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