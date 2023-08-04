"Ми обіцяли насичений сезон "бавовни": ЗСУ - про нічні вибухи в Криму

Українські військові знищили потужності російських окупантів.

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У Феодосії прогриміли потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

В окупованому Криму прогриміли потужні вибухи. Українські військові здійснили атаку дронів на Феодосію. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє 24 канал.

Нові вибухи є продовженням сезону "бавовни". Гуменюк поки не підтвердила інформацію Telegram-каналів про те, що внаслідок атаки серйозно пошкоджена нафтобаза. Водночас вона заявила, що були знищені потужності ворога.

"Сезон "бавовни" триває. Ми обіцяли, що він буде у нас насиченим та потужним. І поки що намагаємось тримати марку. Знищення потужностей ворога завжди йде на користь Силам оборони", - сказала Гуменюк.

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Вона додала, що згодом результати "бавовни" офіційно будуть оголошені.

Вибухи в Криму та Новоросійську

Зранку 4 серпня стало відомо про те, що дрони атакували військово-морську базу РФ. Очевидці повідомляли про вибухи на воді та стрілянину в Новоросійську в районі Мисхако.

Згодом у Мережі з'явилось фото, яке підтверджує, що внаслідок атаки підбито великий десантний корабель РФ. У корабля затопило один з відсіків, через що він нахилився.

Також стало відомо про те, що Феодосію атакували дрони. Крім того, за даними каналу о 01:30 були вибухи в районі Армянська, а в Джанкої з 03:00 понад півгодини гула сирена у військовому містечку.

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