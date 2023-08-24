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Вибухівка в шасі, тіла Пригожина і Уткіна "впізнали": у Мережі дізналися деталі

Андрій Ганчук
24 серпня 2023, 14:41 оновлено 24 серпня, 14:51
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Вибуховий пристрій на літаку Пригожина міг бути встановлений у відсік шасі - це одна з версій, яка зараз перевіряється слідством, пише Shot.
Пригожин, Уткін
Тіла Пригожина і Уткіна нібито впізнали в морзі - канал в Telegram / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Однією з причин падіння літака з ватажком ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним і його соратниками може бути детонація вибухового пристрою, який було закладено в шасі. Вибух міг там і статися, після чого крило, яке відірвалося, могло вдарити в стабілізатор. Також з'явилася інформація, згідно з якою тіла Пригожина і Дмитра Уткіна Вагнера "офіційно упізнані".

Як повідомляє Telegram-канал Shot, одна з версій падіння літака Пригожина, яку розглядає слідство – детонація вибухового пристрою, який було закладено в шасі.

"За попередніми даними, саме в районі шасі і стався вибух в небі — в результаті відірвало крило, яке вдарило в стабілізатор, через це бізнес-джет став різко набирати висоту, а потім пішов у штопор. Від вибухової розгерметизації всі, хто знаходився на борту, миттєво втратили свідомість, тому пілоти не змогли доповісти про НП. У будь-якому випадку, без крила і стабілізатора врятувати судно не представлялося можливим", - пишуть автори каналу.

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Також зазначено, що через вибух в небі хвостова частина лайнера впала в 5 кілометрах від фюзеляжу.

"Зараз версія з вибуховим пристроєм в шасі перевіряється. У Шереметьєво впроваджено особливе розпорядження - всі співробітники Служби безпеки виведені на роботу, викликані з вихідних і відпусток", - додали автори.

Тіла Пригожина і Уткіна нібито "впізнали"

Автори Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ з посиланням на своє джерело пишуть, що тіла Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна Вагнера нібито "впізнали в морзі".

"Джерело ВЧК-ОГПУ повідомило, що тіло Євгена Пригожина офіційно впізнано в морзі, його впізнав один з командирів ПВК Вагнер. Головною прикметою стала відсутність пальця. Також за зростом і татуюваннями в морзі був упізнаний другий ватажок Вагнера Дмитро Уткін", - зазначено в повідомленні.

Падіння літака Пригожина

У Тверській області впав літак з Пригожиним. Інцидент стався в середу ввечері, 23 серпня. Всі, хто був на борту бізнес-джета "Embraer Legacy 600", загинули. У Росії повідомляють, що в літаку були сам Пригожин і його соратники, включаючи Дмитра Уткіна Вагнера.

Літак Пригожина збила російська ракета ППО, заявили журналісти британського видання Financial Times з посиланням на своє джерело. Співрозмовник британців натякнув на причетність до цього Путіна.

Путін "майже напевно" наказав убити Пригожина, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. ПВК Вагнер, на їхню думку, тепер "здується", а Путін помстився за заколот і своє приниження.

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новини Росії Євген Пригожин Дмитро Уткін
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