Підірвано нафтосховище і вантажна техніка: ЗМІ про удари по Рязанському НПЗ

Навантаження нафтопродуктів на Рязанському НПЗ припинено з п'ятниці, повідомляє Reuters.

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Дрони вразили Рязанський НПЗ / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Призупинив свою роботу Рязанський НПЗ після атаки дронів

Унаслідок ударів БПЛА нафтосховище на заводі згоріло

Після ударів українських дронів призупинив свою роботу Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших у РФ.

Унаслідок ударів БПЛА нафтосховище на заводі згоріло, а серед пошкодженого устаткування - залізнична естакада та установка гідроочищення, яка використовується для видалення домішок із продуктів переробки, пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

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"Пошкоджено залізничне навантажувальне обладнання. Навантаження на залізницю не було, вони зупинили переробку нафти", - заявив один зі співрозмовників видання.

За деякими даними, опублікованими в матеріалі, навантаження нафтопродуктів припинено з п'ятниці. Також наводяться дані про те, що відсутність навантаження є причиною припинення роботи НПЗ.

/ Інфографіка Главред

Що відомо про роботу Рязанського НПЗ

Рязанський НПЗ переробив 13,1 млн метричних тонн (262 000 барелів на добу), що становить майже 5% від загального обсягу переробки нафти в Росії у 2024 році.

За даними джерела Reuters, НПЗ виробив 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива, 4,3 мільйона тонн мазуту та 1 мільйон авіагасу.

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Як раніше повідомляв Главред, у Рязані прогриміли гучні вибухи. Місцеві жителі повідомили, що безпілотники атакували нафтопереробний завод. Як пишуть росЗМІ, внаслідок удару на території НПЗ знову виникла пожежа. Це вже друга атака на цей завод за останні дві доби.

Нагадаємо, головний редактор порталу Defence Express Олег Катков прокоментував перспективи нових ударів по аеродромах, на яких базуються стратегічні бомбардувальники РФ, що атакують мирні міста України.

Раніше повідомлялося про те, що розвідники успішно вдарили FPV-дронамі по позиціях російської армії в Теткіно Курської області. Вдалося знищити важливе супутникове обладнання. Про це повідомили в ГУР.

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Що відомо про Рязанський НПЗ Завод введено в експлуатацію в жовтні 1960 року. Підприємство перебуває під контролем "Роснєфті". Основна частина продуктів нафтопереробки експортується. Максимально можливий обсяг обробки НПЗ 17-18 мільйонів тонн нафти, пише Вікіпедія.

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