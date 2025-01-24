Удари по авіабазах ядерних ракетоносців РФ: з'явився несподіваний сценарій

Поразка нафтобаз точно ускладнить експлуатацію авіабаз РФ, упевнений Олег Катков.

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Олег Катков прокоментував перспективи нових ударів по аеродромах РФ / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скріншот

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Удари по нафтобазах РФ ускладнить експлуатацію її військових аеродромів

Знищення запасів палива знизить активність Ту-160

Головний редактор порталу Defence Express Олег Катков прокоментував перспективи нових ударів по аеродромах, на яких базуються стратегічні бомбардувальники РФ, що атакують мирні міста України.

"Якщо намагатися обмежити їх у запасі палива, можна бити по Енгельсу, що українські військові й роблять", - підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

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Експерт пояснив, що там, крім іншого, виробляють пальне для Ту-160, але їх вкрай рідко використовують для ударів по Україні.

Ще в Енгельсі розташований завод "Комбінат Кристал" - його база належить до державного стратегічного резерву, і на ньому зберігають паливо для літаків Ту-95МС і Ту-160. 8 січня українські сили вже атакували базу і, найімовірніше, удари триватимуть. Це теж не вплине на зменшення атак на Україну, але створить росіянам певні труднощі, зазначає Катков.

"Ураження цієї нафтобази точно ускладнить експлуатацію цієї авіабази, але не унеможливить її. Ворог буде витрачати на це додаткові ресурси. На ній також було специфічне паливо марки Т-8В, яке необхідне для Ту-160, що є єдиними його споживачами. Можливе знищення частини запасів цього палива може призвести до зниження активності Ту-160, але вони і без того обмежено використовувалися ворогом для удару по Україні", - додав головний редактор Defence Express.

/ Главред

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Нагадаємо, Главред писав, що на початку січня в Ростовській області країни-агресора Росії прогриміли вибухи. Колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що внаслідок атаки, яка тривала понад дві години, було влучання по військовому аеродрому.

Через кілька днів Сили оборони України атакували нафтобазу "Комбінат Кристал" в Енгельсі Саратовської області Росії. Після удару на об'єкті почалася "повторна детонація".

Раніше також Сили оборони України завдали удару по нафтобазі "Ярцевська" в Смоленській області Росії. Підрозділи Сил спеціальних операцій у співпраці з безпілотними системами та іншими складовими Сил оборони атакували об'єкт, спричинивши потужні вибухи та пожежу.

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Хто такий Олег Катков Олег Катков - експерт з озброєнь, головний редактор програм інформаційно-консалтингового агентства Defense Express. Працює в агентстві з 2019 року. Сфера інтересів: огляд і аналіз озброєнь, а також військово-промислових аспектів, пов'язаних із повномасштабною війною Росії проти України. Раніше був керівником пресслужби найбільшого оборонного конгломерату України і працював як журналіст у провідних ЗМІ, в яких висвітлював теми війни та оборонно-промислового комплексу.

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