Українські університети кращі, ніж деякі європейські - Лісовий

За словами очільника МОН, українська освіта популярна серед країн Глобального Півдня, кількість студентів з яких зараз скоротилася.

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Українські виші ще не доросли до рівня Сорбонни, вважає Лісовий / колаж: Главред, фото: x.com/oksenlisovyi, ua.depositphotos.com

Що сказав Лісовий:

Українські виші ще не доросли до рівня Сорбонни та Оксфорда

Мета: повернути 100 тис. іноземних студентів в українські університети

Якщо в українців немає наміру вступати в закордонні топові університети, краще ставати студентами українських вишів. Про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив "Укрінформу".

"Коли ми говоримо про освіту за кордоном, то завжди звертаємо свою увагу на кілька десятків топ-університетів Америки, Європи, але туди не так просто вступити. От якщо не вступили в цей топ-20 або топ-10 європейських чи американських університетів, то, повірте, я абсолютно відповідально і самокритично кажу: краще вступати в Україні. Наші університети кращі, ніж деякі європейські, вони дають гарну освіту", - сказав Лісовий. відео дня

Міністр зазначив, що українські виші ще не доросли до рівня Сорбонни, Оксфорда, Кембриджа або Массачусетського технологічного інституту, але в Україні "зараз точно здатні дати молоді гарну прикладну освіту і гарну природничу освіту".

За словами очільника МОН, українська освіта популярна серед країн Глобального Півдня, кількість студентів з яких наразі скоротилася через безпекові питання та проблеми з логістикою.

Водночас Лісовий заявив, що міністерство "працює над цим і вирішить цю проблему".

"Наша мета - найближчими роками повернути 100 тис. іноземних студентів в українські університети", - наголосив міністр.

Новини освіти:

Як повідомляв Главред, міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив про те, що в Україні з 2027 року старшокласники навчатимуться на рік довше - 12 класів.

Раніше в МОН заявили про те, що вчителі матимуть 24 тисячі зарплати. Наразі в країні є великий дефіцит вчителів, зокрема, найгостріший - вчителів інформатики, вчителів математики.

Як повідомлялося, українські студенти зможуть отримувати соціальні стипендії, однак вони будуть доступні лише певним категоріям студентів. Міністерство соціальної політики розкрило деталі цієї ініціативи, зокрема, стипендії зможуть отримувати студенти, які перебували в російському полоні або ув'язнені через збройну агресію РФ проти України, а також їхні діти.

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Що відомо про Міністерство освіти і науки України? Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передавання) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ і організацій, які надають послуги у сфері освіти і науки.

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