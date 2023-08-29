"Зліт-посадка" закінчилася катастрофою: на Уралі розбився Мі-8 ФСБ з екіпажем

В результаті падіння вертольота загинули командир екіпажу, правий льотчик і бортінженер.

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Місце аварії Мі-8 / Колаж: Главред, Фото: Shot

Вертоліт Мі-8 зазнав катастрофи в Челябінській області РФ у вівторок, 29 серпня. За попередніми даними є жертви.

На борту вертольота, що розбився, знаходилися чотири людини. Попередньо, всі люди загинули, повідомляє Telegram-канал 112.

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Відзначається, що Мі-8 впав у лісі в 500 метрах від селища Прудний в Челябінській області. Поруч знаходиться військовий аеродром Шагол.

У свою чергу Telegram-канал Mash уточнює, що в результаті падіння вертольота загинули три людини.

Йдеться про екіпаж - командира, правого льотчика і бортінженера. За попередніми даними пасажирів на борту вертольота, що розбився, не було.

Як пише Telegram-канал Baza, вертоліт, що розбився, належав ФСБ.

За деякими даними екіпаж проводив тренувальний політ. Пілоти відпрацьовували маневр "зліт-посадка".

Дивіться відео - Мі-8 зазнав аварії в Челябінській області:

У РФ розбився вертоліт ФСБ / скріншот

Раніше повідомлялося, що Мі-8 РФ віз запчастини до "сушок" окупантів, але сів в Україні: стали відомі деталі операції ГУР. Вертоліт Мі-8 ЗС Росії опинився в Україні в результаті тривалої спецоперації військової розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ блискавично ліквідували вертоліт окупантів. У Генштабі Збройних сил України повідомили про успішне збиття ворожого вертольота українськими військовими.

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