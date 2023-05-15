"Істерика напружена": у ЗСУ заявили, що РФ у Брянській області втратила і третій вертоліт

Окупаційна армія країни-агресора Росії в Брянській області втратила третій вертоліт і намагається не визнавати інцидент, щоб не дуже шокувати своє населення. У ворога істерика, а пропагандисти озвучують безліч причин, серед яких робота українських ППО, партизанів або навіть російської системи протиповітряної оборони. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що ворожа російська армія втратила 13 травня в Брянській області ще один вертоліт. Причини незрозумілі. Ворог в істериці, а пропаганда РФ озвучує найрізноманітніші версії.
"Щоб ще "чорніше" день не став для них, пропаганда розглядає різні варіанти: від роботи російських партизан до роботи якихось наших винищувачів, нашого ППО, ПЗРК, партизан, своєї (російської, - ред.) ППО. Версій багато, істерика напружена ми за ними спостерігаємо і це нас, безумовно, дуже радує", - сказав Ігнат і зазначив, що окупанти намагаються заперечувати інцидент, щоб не шокувати своє населення.
Таким чином, в Повітряних силах підтвердили, що російські окупанти в цілому втратили в Брянській області два літаки і три вертольоти за день.
"Там є вже повідомлення від них (росіян, - ред.), просто вони дещо приховують, що третій вертоліт таки впав. Може сам, а може хтось допоміг", - підкреслив Юрій Ігнат.
Падіння літаків і вертольотів у Брянській області Росії
У Мережі 13 травня опублікували інформацію про те, що у Брянській області на території РФ зазнали аварії військові літаки і вертольоти Повітряно-космічних сил російських окупантів.
Стали з'являтися відповідні фото і відео очевидців.
Спочатку йшлося про те, що за декілька годин "збили" два вертольоти – Мі-8 і Мі-34 – і військовий літак Су-34.
Пізніше з'явилися інші відомості, згідно з якими на Брянщині впали два літаки Су-35 і Су-34, а також два вертольоти Мі-8. Опублікували й інші кадри падіння повітряних суден російських загарбників.
Крім того, того ж дня з'явилося відео падіння ще одного Мі-8. На той момент було незрозуміло, це або 3-й впавший гелікоптер, або йшлося про кадри падіння одного з двох попередніх Мі.
Дивіться відео, в якому Цимбалюк розповів про версії катастрофи авіації окупантів РФ у Брянській області
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