Летів бомбити українців: ЗСУ одним ударом знищили російський вертоліт Мі-24

За даними військових, літак противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью-Йорк, в Донецькій області.

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Російський вертоліт Мі-24 / Колаж Главред, фото, скріншот, Генштаб ЗСУ

У понеділок, 22 травня, в Донецькій області негативно приземлився російський вертоліт.

Як повідомляють в Telegram-каналі Сухопутних Військ ЗС України, українські захисники збили ворожий вертоліт Мі-24 пострілом з ПЗРК "Ігла" в Донецькій області.

"Сьогодні силами і засобами Королівської бригади був ліквідований ворожий ударний вертоліт Мі-24", - йдеться в повідомленні.

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За даними військових, літак противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью-Йорк, в Донецькій області.

Мі-24 вдалося збити точним пострілом з ПЗРК "Ігла" стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила.

Повітряне судно впало на території підконтрольній ворогу поблизу тимчасово окупованої Горлівки.

Українці збили російський вертоліт / t.me/landforcesofukraine

Довідка:

Мі-24 - це радянський ударний вертоліт підтримки піхоти. Таке повітряне судно знаходиться на озброєнні ряду країн, в тому числі України.

ЗСУ збили російський винищувач

19 травня повідомлялося, що Сили оборони України в останні тижні використовували американський зенітно-ракетний комплекс Patriot не тільки для того, щоб збити російські ракети під час масованих атак окупантів. Воїни України вже встигли "приземлити" за допомогою цієї системи принаймні один російський винищувач, писало видання СNN.

Однак у зведеннях Генштабу ЗСУ про втрати окупаційних військ РФ в ході війни останнім часом не було згадок про те, що до списку додався ще один збитий російський літак.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що заяви про те, як працює техніка в Україні, регулярно з'являються в різних медіа. Однак видання посилаються на анонімні джерела і певних високопосадовців.

Він додав, що прокоментовано зараз тільки те, що система Patriot в Україні працює, зокрема – збиває російські "Кинджали".

Дивіться відео про те, як українські захисники збили потужним ударом ворожий дрон:

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