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"Втрата в окупантів": ЗСУ блискавично ліквідували вертоліт окупантів

Юлія Куришко
9 серпня 2023, 09:18 оновлено 9 серпня, 09:36
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9 серпня ЗСУ збили черговий гелікоптер окупантів.
'Втрата в окупантів': ЗСУ блискавично ліквідували вертоліт окупантів
ЗСУ збили вертоліт РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 35 ОБрМП

У Генштабі Збройних сил України повіддомили про успішне збиття ворожого вертольоту українськими військовими.

9 серпня ЗСУ збили черговий гелікоптер окупантів, зазначили на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Сьогодні зранку наші воїни збили черговий вертоліт російських окупантів. Тип вертольота наразі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

відео дня
'Втрата в окупантів': ЗСУ блискавично ліквідували вертоліт окупантів
У Генштабі розкрили про успішне збиття гелікоптера / скріншот: Генштаб ЗСУ

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що у ЗСУ повідомили про штурм росіян біля Куп'янська. Череватий розповів, хто воює проти ЗСУ біля Куп’янська і чи є в армії РФ можливість взяти позиції, які були звільнені українськими військовими.

Генштаб розкрив тяжку ситуацію на фронті. В районі Авдіївки, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ.

У ЗСУ підтвердили успішну атаку по двох мостах. Також під обстрілом був міст через протоку Тонка, який зʼєднує місто Генічеськ Херсонської області із Арабатською стрілкою.

Експерт спрогнозував тактику росіян до Дня Незалежності України. Україні та українцям треба бути готовими щодня до того, що обстріли можуть відбутися в будь-який момент.

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