Викликає тривогу: чи може КНР стати головним гравцем на міжнародній політичній арені

Китай активно інвестує у свій військово-промисловий комплекс. Політика м'якої сили може з часом змінитися.

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Чи може КНР стати головною державою на міжнародній політичній арені? / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Наразі Китай просуває свої інтереси у світі за допомогою економіки і вважає за краще не поспішати і не форсувати події. Однак із часом ситуація може змінитися. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

За його словами, тривогу викликає те, що Китай активно інвестує у свій військово-промисловий комплекс.

"Сьогодні Військово-морський флот Китаю обійшов за чисельністю складу американський флот. Потенціал суднобудівних потужностей у Пекіна вже більший, ніж у Вашингтона. Американці в рамках деіндустріалізації думали, що все можна десь купити, і втратили свої можливості. За часів Другої світової війни Сполучені Штати штампували лінкори й авіаносці як пиріжки: судна Liberty вагою 10 тисяч тонн збиралися за 72 години. Вражаюче, але сьогодні цього вже немає", - розповів Золотарьов.

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Тим часом Пекін нарощує своє військове виробництво.

"І хто знає, як поведе себе Китай, можливо, вже після відходу Сі Цзіньпіна, коли Пекін дійсно відчує свою міць. Поки що Китай діє м'якою силою, але надалі можливі сюжетні повороти", - додав аналітик.

Золотарьов не виключає, що коли Пекін досягне певних проміжних результатів, його політика може змінитися.

"Це як зі Сполученими Штатами, які в період протистояння з Радянським Союзом були більш обережні у своїх діях і рішеннях. Однак коли у Вашингтоні відчули, що вони одні залишилися на вершині і стали "царем гори", тоді й почався сезон помилок. Ірак, Афганістан, а тепер, можливо, й Україна", - резюмував він.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

"Мирний план" Китаю та Бразилії

Спецпредставник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей заявив, що так званий "консенсус" Китаю і Бразилії - план із врегулювання війни в Україні - нібито здобув підтримку в понад 110 країнах світу.

Основні положення плану:

Дотримання принципів деескалації, уникнення провокацій, розширення зон бойових дій і загострення на фронті.

Діалог і переговори як єдиний спосіб виходу з військового конфлікту.

Підтримка міжнародної мирної конференції, яку визнають "як Росія, так і Україна". Така конференція має відбутися за участю РФ і з "чесним обговоренням усіх мирних планів".

Гуманітарна допомога, захист мирних жителів і заборона на обстріли цивільних об'єктів.

Неприйнятність використання ядерної, хімічної та біологічної зброї, нападів на атомні станції.

Заклик протистояти поділу світу на ізольовані групи.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Президент України Володимир Зеленський розкритикував "мирну" позицію Бразилії та Китаю. Президент сподівався, що його бразильський колега зрозумів позицію України, однак на практиці країна підтримує Росію.

У відповідь на критику Зеленського прессекретарка Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Пекін взяв до уваги заяву української сторони, але продовжить діяти на основі саме цієї мирної ініціативи. За словами офіційного представника МЗС Китаю, першочерговим пріоритетом є деескалація конфлікту.

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