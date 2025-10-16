Рус
"Настане день": Юлія Саніна відповіла, коли поверне чоловіка в Україну

Христина Трохимчук
16 жовтня 2025, 04:44
Лідерка гурту The Hardkiss зробила несподівану заяву.
Юлія Саніна
Юлія Саніна розповіла, чи повернеться в Україну з The Hardkiss / колаж: Главред, фото: instagram.com, Юлія Саніна

Ви дізнаєтесь:

  • Юлія Саніна відповіла на запитання прихильників
  • Чи повернуться учасники гурту The Hardkiss в Україну

Фронтвумен відомого українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна відповіла у своєму Instagram, чи планує разом з іншими учасниками відіграти концерти в Україні. Для цього необхідно, щоб на Батьківщину повернулись інші члени гурту, включно з її чоловіком Валерієм Бебко.

Саніна зізналась, що найближчим часом повернення колег можна не чекати. За словами Юлії, вона дуже мріє знову зіграти концерти в Україні, проте вони поки не можуть це організувати.

Юлія Саніна
Юлія Саніна про концерти в Україні / фото: instagram.com, Юлія Саніна

"Це моя найбільша мрія та найбільший біль одночасно... Колись настане день, коли ми зможемо це організувати", — написала фронтвумен гурту.

До відповіді шанувальнику Юлія додала архівне фото — співачка зробила селфі на фоні Андріївської церкви у Києві.

Тим часом The Hardkiss продовжують активно виступати за кордоном. Гурт планує європейський тур, присвячений своєму 15-річчю — вони організовують концерти в Німеччині, Польщі, Чехії, Франції та інших країнах.

Юлія Саніна
Юлія Саніна відповіла прихильнику / фото: instagram.com, Юлія Саніна

The Hardkiss — чому не виступають в Україні

Група The Hardkiss не виступає в Україні у повному складі через те, що вся чоловіча частина колективу (включно з чоловіком Юлії Саніної, Валерієм Бебком) виїхала з країни та не планує під час війни повертатися на Батьківщину. The Hardkiss продовжує гастролювати за кордоном, а Юлія Саніна виступає в Україні сольно.

Раніше Главред повідомляв, що українська відома співачка і фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна відреагувала на чутки про те, що вона вивезла свого чоловіка Валерія Бебко за кордон. Артистка заявила, що вони виїхали з країни до початку повномасштабного вторгнення.

Також фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася, що минулого року провела на гастролях приблизно 200 днів. Також Саніна розповів, що вирішила з чоловіком Валом присвятити цей рік родині, адже вони дуже багато часу витратили на музичну кар'єру.

Про персону: Юлія Саніна

Юлія Саніна - українська співачка, авторка пісень, ведуча, повідомляє Вікіпедія. Фронтвумен українського гурту The Hardkiss. Брала участь у шоу "Х-фактор-7" (журі та наставник), "Танці з зірками", "Маскарад", "Голос країни" (зірковий тренер). У 2023 році була однією з трьох ведучих музичного конкурсу "Євробачення", який відбувся в Ліверпулі, Велика Британія.

