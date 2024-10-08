У Зеленського зробили заяву про завершення війни: заперечили 'компромісні варіанти'

Михайло Подоляк різко відреагував на рішення країн-партнерів не збивати російські ракети.

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Коли закінчиться війна в Україні / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 4 окрема танкова бригада

Керівник Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що є різні сценарії завершення війни в Україні, які почали з'являтися в інформаційному просторі є помилковими. Адже лише стимулюватимуть подальшу агресію.

Подоляк заперечив "дивні мирні плани", "компромісні варіанти" і "стратегії деескалації", які активно обговорюються у глобальному інформаційному полі. Представник ОП наголосив, що основна проблема таких підходів полягає не тільки в тому, що вони "суперечать прагненням України, а також принципам паритетності та безпеки".

"Вони є нереалістичними, оскільки йдуть всупереч базовій логіці. Логіка підказує, що уникнення поразки агресора лише мотивує його до подальшої експансії", - наголосив Подоляк у своєму Telegram. відео дня

Він заперечив твердження деяких західних посадовців про те, "що збиття російських ракет силами НАТО, які спрямовані на українські міста, може загострити конфлікт?".

"Це алогічно. Ми можемо збивати "Шахеди", але не маємо права вдарити по їхніх стартових майданчиках? Виходить, стріляйте по стрілах, але не чіпайте стрілка", - каже Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

З його слів, Україні пропонують "вірити, що догоджання агресору зменшить його апетит" , і що "заморожування війни" відповідає інтересам безпеки Європи, а згода України на втрату територій - її національним інтересам.

"Чи є в цьому логіка? Дивно, що суспільство сміється з прихильників теорії пласкої Землі, але серйозно сприймає інженерів таких дипломатичних конструкцій, які лише заохочують агресора до посилення геноциду", - заявив Подоляк.

Що відомо про план перемоги Зеленського / Інфографіка: Главреда

Переговори України та Росії

Нагадаємо, що стало відомо про підготовку Володимира Зеленського до переговорів. Він наважився на такий крок, щоб підготуватися як і до найгіршого розвитку подій, так і до якнайшвидшого завершення війни. Майбутнє України та Європи може бути невизначеним.

Михайло Подоляк назвав три причини, чому переговори із РФ зараз неможливі. Однією із причин стала неможливість покарання воєнних злочинців. Очевидно, що найголовнішим серед них у РФ є сам Путін. За статутом Міжнародного кримінального суду, він не має жодного імунітету щодо воєнних злочинів.

Камала Гарріс видала гучну заяву про переговори з Путіним "без участі України". З її слів, "завершення війни не буде успішним без участі України та Статуту ООН у визначенні того, як виглядає цей успіх". Київ повинен мати право голосу щодо майбутнього України.

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