Деякі вже загинули: Кім Чен Ин відправив свої війська в Україну - Коваленко

Голова Центру протидії дезінформації Ради нацбезпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що КНДР направила військових в Україну. Так він прокоментував повідомлення Міноборони Південної Кореї про те, що у Пхеньяна є такі плани.
"Я розповідав, що військові КНДР в обмежених кількостях, переважно інженерні, здійснюють нагляд за якістю і використанням пхеньянської зброї російською армією", - написав Коваленко у своєму Telegram-каналі.
За словами Коваленка, деякі північнокорейські військові вже загинули.
"Самі ж боєприпаси і балістичні ракети KN23 переважно низької якості, про що ці військові рапортують Кіму (Кім Чен Ину, - ред.])", - додав він.
Роль КНДР у війні в Україні - останні новини
Про те, що КНДР відправить війська в Україну, ще в липні писав Інтститут вивчення війни. Повідомлялося, що КНДР щорічно отримуватиме від Росії до 115 мільйонів доларів, якщо відправить в Україну три-чотири інженерні бригади, яких у країні близько десяти.
У США відповіли на можливу відправку військ КНДР в Україну.
У жовтні під час виступу в парламенті міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заявив, що КНДР, імовірно, відправила своїх військових в окуповані Росією регіони України для підтримки її військових дій.
Як раніше повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що присутність військових КНДР на Донеччині пов'язана з необхідністю контролю за північнокорейською зброєю, яку вони постачають Росії. Зазначається, що ця зброя низької якості, що потребує відповідного нагляду.
Армія КНДР - що про неї відомо
Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.
До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.
Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб.
Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками.
Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.
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