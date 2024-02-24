Висипали тонни гною: у Польщі "привітали" посла РФ з річницею вторгнення в Україну

Активісти вважають, що прийшов час видворити російських дипломатів з Польщі.

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Активісти в Польщі висипали гній біля будинку російського посла / Колаж: Главред, фото: Укрінформ

Вранці 24 лютого активісти оригінально "привітали" російського посла у Польщі Сергія Андрєєва з другою річницею повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Вони закликають польську владу видворити з Польщі всіх російських дипломатів і закрити російське посольство.

Як передає Укрінформ, біля резиденції Андрєєва в місті Констанцин-Езерна під Варшавою активісти висипали величезну купу гною, в який встромили закривавлений триколор.

Послу Росії в Польщі висипали під резиденцією дві тонни гною / Фото: Укрінформ

Крім того, активісти розмістили біля резиденції табличку з написом "Росія = лайно! Ми не хочемо вас бачити в Європі! Забирайтеся геть!".

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Активісти розгорнули банер з написом " Росія = лайно!"/Фото: Укрінформ

"Ми хотіли послати чіткий сигнал польській владі та Європейському Союзу. Час видворити російських дипломатів з нашої країни. Росія несе відповідальність не лише за злочинну агресію проти України, а й за триваючу гібридну війну. Російські агенти впливу призвели до масових заворушень по всій Європі, зокрема, на польсько-українському кордоні", - заявив польський активіст Домінік.

"Поки ми будемо терпіти діяльність російських псевдодипломатів і фабрик тролів, загроза конфлікту в глобальному масштабі лише зростатиме", - додав він.

Решту російських дипломатів у Варшаві сьогодні розбудили звуки вибухів, пострілів і повітряної тривоги, щоб імітувати умови, в яких українці прокидаються від дій Росії впродовж останніх 10 років.

"Таким чином ми також хочемо закликати польську владу видворити з Польщі всіх російських дипломатів і закрити російське посольство. Як, наприклад, це зробила влада країн Балтії ще у 2022 році. Я не розумію, що представники цього злочинного режиму досі роблять у Польщі?", - зазначив учасник акції Микола Петрига.

Що відбувається на польсько-українському кордоні

Польські фермери оголосили про повну блокаду українських перевезень з 20 лютого і перекрили кордон з Україною. У профспілці польських фермерів "Солідарність" пояснюють блокаду кордону з Україною неконтрольованим припливом товарів до Польщі.

На мітингу в Гожичках помітили банер з написом "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями".

Крім того, невідомі висипали на землю українське зерно. Вони відкрили три зерновози з ріпаком на станції "Дорогуськ", які прямували з України до Німеччини.

21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Польщі у зв'язку з протестами польських фермерів і блокадою кордону. Він запропонував Дуді й Туску зустрітися на кордоні. Однак 22 лютого Туск відмовив Зеленському у візиті на кордон.

Вже 23 лютого Зеленські розповів, що уряд України на чолі з прем'єр-міністром приїде на кордон для зустрічі з польськими колегами.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністрами прибув на польський кордон для врегулювання питання з блокадою. Проте польський уряд не приїхав на зустріч. Тому Шмигаль опублікував звернення до Польщі, в якому пояснив позицію України.

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