Через Польщу може проходити більше російського зерна, ніж українського - Кульпа

У Польщі практично не висвітлюють інформацію про те, як блокада впливає на Україну.

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Через Польщу проходить більше російського зерна, ніж українського / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Ольга Дейнека / Суспільне Львів

Польські фермери блокують рух українських вантажівок і вони незадоволені транзитом українського зерна. При цьому потік російського зерна через Польщу може бути більшим, ніж українського. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній міністр праці Польщі Пьотр Кульпа.

Він додав, що кількість українського зерна офіційно оцінюють на рівні 4,5 мільйона тонн.

"Російське зерно ніби проходило транзитом і не осідало в Польщі, і ніби не впливало. Але в тих умовах, які склалися, потрібно перш за все прикрити саме цей потік зерна, оскільки згідно з офіційними цифрами потік російського зерна, яке проходило через територію Польщі, міг бути більшим, ніж українського", - сказав Кульпа.

Він стверджує, що поляки до кінця навіть не усвідомлюють те, як сильно ця блокада б'є по українцях і по відносинах Польщі з Україною.

"Це питання не висвітлюється в Польщі так само широко, як в Україні. В Україні це одне з найважливіших питань, але в Польщі воно навіть не на дев'ятому місці. Він існує десь в дрібних нотатках агентств, друкується в парі центральних газет", - додав Кульпа.

Дивіться відео про блокаду на кордоні України та Польщі:

Хто такий Пьотр Кульпа Пьотр Кульпа - польський політичний діяч. Колишній генеральний директор польської системи публічної охорони здоров’я (2009-2014 рр.), голова урядового комітету з реформи медичного страхування, колишній секретар польської делегації у парламенті НАТО, юридичний радник департаменту стратегії Вищого органу аудиту Польщі, працював у багатьох країнах експертом Міжнародної організації праці, Світової організації охорони здоров’я, Ради Європи. Міністр праці Республіки Польща (2004-2005 рр.) З 2018 року працює експертом програм ЄС із питань державного управління в Україні. B 2014 р. керував у Києві проєктом ЄС щодо реформи державної служби України.

Блокування польськими фермерами кордону з Україною

Нагадавши, польські фермери оголосили про повну блокаду українських перевезень з 20 лютого. Вони заявили, що заблокують не тільки прикордонні переходи між країнами, а й доступ до залізничних перевалочних станцій та морських портів.

20 лютого польські фермери почали блокаду кордону з Україною. Зокрема, вони перекрили залізницю та висипали зерно. Співорганізатор протесту польських фермерів Роман Кондрув заявив, що фермери висипали збіжжя "через емоції", оскільки вони не мають впливу на ситуацію та виражають свою безпорадність.

ДПСУ назвала, де рух повністю перекрили через блокаду поляками кордону з Україною. На КПП "Медика-Шегині", "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг", "Корчова-Краківець", та "Гребене-Рава-Руська" ускладнений рух транспорту, повідомила ДПСУ.

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