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Польща отримає 137 мільярдів євро: Єврокомісія скоро ухвалить важливе рішення

Ангеліна Підвисоцька
23 лютого 2024, 21:15
Йдеться про гроші, які були заблоковані через проблеми, пов'язані з верховенством права в країні за попередньої влади.
Урсула, Польща
Єврокомісія розморозить Польщі 137 мільярдів євро / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента

Єврокомісія розблокує 137 мільярдів євро з фондів ЄС для Польщі. Ці гроші були заморожені через проблеми, пов'язані з верховенством права в країні за попередньої влади. Розблокувати кошти планують вже наступного тижня. Про це заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Politico.

Ці гроші планують передати Польщі з плану відновлення ЄС і фондів згуртованості. Питання про розблокування грошей зрушилося з мертвої точки після того, як міністр юстиції Польщі Адам Боднар представив "план дій", які спрямовані на припинення тривалої суперечки щодо верховенства права між ЄС і Варшавою.

Урсула Фон дер Ляєн назвала цей план "потужною заявою" і вітала прагнення Дональда Туска відновити незалежність судової влади.

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"Це чітка дорожня карта для Польщі, і ваші зусилля є вирішальними", – сказала вона, звертаючись до Туска.

Глава Єврокомісії також вирішила підтримати польських фермерів і заявила, що місцевим виробникам в Польщі будуть надані 1,4 мільярда євро. Також Єврокомісія планує оновити транспортну угоду, враховуючи польські побоювання.

Блокада кордону

Як повідомляв Главред, 21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду Польщі у зв'язку з протестами польських фермерів. Він запропонував Дуді та Туску зустрітися на кордоні для вирішення блокади.

Також 22 лютого прем'єр Польщі Дональд Туск відхилив пропозицію Зеленського зустрітись на кордоні. Він зазначив, що зустріч відбудеться 28 березня і в Варшаві, оскільки, за його словами, на кордоні зустріч матиме лише символічний характер.

Водночас він зазначив, що вніс пункти пропуску на польсько-українському кордоні до переліку критичної інфраструктури. Так "покращиться транспортування військової та гуманітарної допомоги в Україну".

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