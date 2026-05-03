Швеція зупинила нафтовий танкер із 'тіньового флоту' РФ - деталі

Танкер Jin Hui підозрюють у плаванні під фальшивим прапором та перевезенні викопного палива в обхід санкцій.

Швеція затримала нафтовий танкер із "тіньового флоту" РФ

Коротко:

Судно перебуває у санкційних списках ЄС, Великої Британії та України

На борту працюють слідчі та співробітники Берегової охорони

У неділю, 3 травня, берегова охорона Швеції зупинила та оглянула нафтовий танкер Jin Hui, який підозрюють у приналежності до російського "тіньового флоту". Про це написав міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін у соцмережі X.

Судно перебуває у санкційних списках ЄС, Великої Британії та України. Його підозрюють у плаванні під фальшивим прапором та перевезенні викопного палива в обхід санкцій.

Танкер було затримано о 14:00 за місцевим часом у територіальних водах Швеції неподалік від міста Треллеборг. Виникли питання щодо його технічного стану та відсутності страховки.

Правоохоронці повідомляють, що на борту працюють слідчі та співробітники Берегової охорони, однак затриманих поки що немає. Розслідування триває.

За даними MarineTraffic, танкер Jin Hui ходив під сирійським прапором. На момент затримання судно прямувало з Північного моря до Балтійського. 11 квітня воно вийшло з турецького порту Аліага.

Тіньовий флот – це судна, які формально зареєстровані в інших країнах, але фактично пов'язані з Росією і використовуються для обходу санкцій. Часто такі кораблі мають технічні проблеми і не застраховані.

Як повідомляв Главред, 29 квітня Україна вразила танкер "Marquise", що перебуває під санкціями. Судно використовувалося росіянами для незаконного перевезення нафтопродуктів.

Раніше в Середземному морі загорівся російський "тіньовий" танкер Arctic Metagaz, який перебуває під санкціями США та Великої Британії. За даними Reuters, судно перевозило скраплений природний газ.

Російська влада згодом підтвердила атаку на танкер для перевезення скрапленого газу Arctic Metagaz у Середземному морі, заявивши про його ураження дронами та пожежу на борту. За даними Мінтрансу РФ, інцидент стався 3 березня поблизу Мальти, коли судно прямувало з Мурманська.

Коротко про тіньовий флот Росії Тіньовий флот Росії (також "сірий флот", "темний флот") — це термін для опису кораблів, що використовуються для перевезення нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу з РФ в обхід санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. Як пише Вікіпедія, тіньовий флот складається переважно з застарілих суден, що здійснюють навігацію без стандартної страховки судна. Судна використовують складні схеми власності та управління компаніями, а також часто змінюють свої назви. Власників таких суден часто складно встановити. Як правило, кораблі тіньового флоту використовують так звані зручні прапори та функціонують з порушенням морських законів. Російська Федерація витратила на створення тіньового флоту понад 8 млрд доларів. За оцінкою Bloomberg від грудня 2023 року, 45 % російської нафти транспортувалося за допомогою кораблів тіньового флоту.

