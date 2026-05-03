Погода підготувала сюрприз: мешканців Києва попередили про зміни

Олексій Тесля
3 травня 2026, 23:58
У Києві 4 травня найвища температура вдень становила 30,1 °C у 2018 році, найнижча вночі — -0,6 °C у 1965 році.
Прогноз погоди для Києва та області / Фото: freepik.com

Головне:

  • У Києві 4 травня теж сухо, температура вночі 6-8° тепла, вдень 23-25°
  • 5 травня в столиці без опадів, температура вночі 10-12° тепла, вдень 23-25°

В Україні за прогнозом синоптиків у понеділок, 4 травня, без опадів, лише на південному сході країни вдень дощ, вітер змінних напрямків.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у Києві 4 травня теж сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 4 травня найвища температура вдень була 30,1 у 2018 р., найнижча вночі -0,6 у 1965 р.

Прогноз погоди на 5 травня

У вівторок, 5 травня, без опадів, лише на південному сході країни невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12° тепла, вдень 20-25°, на півдні та сході країни 14-19°.

У Києві 5 травня без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 10-12° тепла, вдень 23-25°.

Як писав Главред, синоптики назвали терміни, коли погода різко зміниться. Жителям Львівської області слід готуватися до перепадів температури та змін погоди.

Раніше синоптики попередили про зміну погоди. У Рівненській області погода залишиться відносно теплою і без значних опадів.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

