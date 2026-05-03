Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

Коротко:
- РФ всю ніч атакували невідомі дрони
- Під ударом опинилася Ленінградська область РФ
- Через атаки дронів призупинили роботу низка аеропортів
У ніч на 3 травня невідомі дрони масовано аткували Ленінградську область РФ. Під ударом могли опинитися об’єкти портової інфраструктури.Про це повідомляють місцеві пабліки та моніторингові канали.
В різних районах Ленінградської області лунали вибухи, мешканці повідомляли про звуки прольотів дронів і роботу протиповітряної оборони.
Губернатор регіону Олександр Дрозденко відзвітував про нібито 59 знищених дронів.
На цьому тлі тимчасово зупинив роботу петербурзький аеропорт Пулково. За даними Росавіації, він не приймає і не відправляє рейси. Така сама ситуація і в "Шереметьєво" та "Внуково".
У Ленінградській області режим небезпеки атаки БпЛА запровадили близько 23:00 за московським часом. Це один із найбільших заявлених російською владою нальотів на регіон за останній час.
Удари вглиб РФ - останні новини
Главред раніше писав, що в ніч на 1 травня сили Центру спецоперацій Альфа СБУ разом із підрозділами ГУР та СБС провели четверту результативну атаку по інфраструктурі морського порту Туапсе та місцевому нафтопереробному заводу.
Нагадаємо, з початку 2026 року втрати Росії від українських "далекобійних санкцій" проти нафтової промисловості та переробки склали не менше $7 млрд. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.
Раніше повідомлялося, що Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".
Про джерело: Supernova+
Telegram-канал Supernova+ — це канал з аудиторією понад 230 тисяч підписників.
Публікує новини, відео та повідомлення на військову тематику, часто — оперативну інформацію про вибухи, удари, пересування техніки та ситуацію на фронті.
Контент подається у форматі коротких повідомлень, відео з місць подій та матеріалів користувачів (є можливість анонімних надсилань).
Канал належить до так званих моніторингових/мілітарних пабліків — публікує неперевірені або попередні дані. Інформація часто з’являється раніше, ніж у офіційних джерелах.
