Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

Інна Ковенько
3 травня 2026, 07:36оновлено 3 травня, 08:16
Через атаки дронів призупинили роботу московські аеропорти Шереметьєво та Внуково, а також петербурзький Пулково.
Масована атака на Ленінградську область РФ/ Колаж: Главред, фото: скриншот, Supernova+.

Коротко:

  • РФ всю ніч атакували невідомі дрони
  • Під ударом опинилася Ленінградська область РФ
  • Через атаки дронів призупинили роботу низка аеропортів

У ніч на 3 травня невідомі дрони масовано аткували Ленінградську область РФ. Під ударом могли опинитися об’єкти портової інфраструктури.Про це повідомляють місцеві пабліки та моніторингові канали.

В різних районах Ленінградської області лунали вибухи, мешканці повідомляли про звуки прольотів дронів і роботу протиповітряної оборони.

Губернатор регіону Олександр Дрозденко відзвітував про нібито 59 знищених дронів.

На цьому тлі тимчасово зупинив роботу петербурзький аеропорт Пулково. За даними Росавіації, він не приймає і не відправляє рейси. Така сама ситуація і в "Шереметьєво" та "Внуково".

У Ленінградській області режим небезпеки атаки БпЛА запровадили близько 23:00 за московським часом. Це один із найбільших заявлених російською владою нальотів на регіон за останній час.

Дрон Лютий инфографика
Дрон "Лютий" / Інфографіка: Главред

Удари вглиб РФ - останні новини

Главред раніше писав, що в ніч на 1 травня сили Центру спецоперацій Альфа СБУ разом із підрозділами ГУР та СБС провели четверту результативну атаку по інфраструктурі морського порту Туапсе та місцевому нафтопереробному заводу.

Нагадаємо, з початку 2026 року втрати Росії від українських "далекобійних санкцій" проти нафтової промисловості та переробки склали не менше $7 млрд. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об'єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".

Про джерело: Supernova+

Telegram-канал Supernova+ — це канал з аудиторією понад 230 тисяч підписників.

Публікує новини, відео та повідомлення на військову тематику, часто — оперативну інформацію про вибухи, удари, пересування техніки та ситуацію на фронті.

Контент подається у форматі коротких повідомлень, відео з місць подій та матеріалів користувачів (є можливість анонімних надсилань).

Канал належить до так званих моніторингових/мілітарних пабліків — публікує неперевірені або попередні дані. Інформація часто з’являється раніше, ніж у офіційних джерелах.

