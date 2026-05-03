Фреймут показала дітей, які повернуться в Україну: "Ми з чоловіком погодилися"

Христина Трохимчук
3 травня 2026, 17:11
Ведуча вирішила відправити сина й доньку в Україну.
Оля Фреймут — діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Фреймут

Ви дізнаєтеся:

  • Оля Фреймут показала своїх молодших дітей
  • Чому вони повернуться в Україну

Відома українська ведуча Оля Фреймут, яка після початку повномасштабного вторгнення оселилася в Лондоні з чоловіком і дітьми, показала в Instagram своїх нащадків і повідомила важливу новину. Виявилося, що Євдокія та Валерій на деякий час повернуться в Україну.

На знімку зірку зафіксували з молодшими дітьми, які помітно підросли. Ольга ніжно обійняла Валерія та Євдокію, в яких явно простежуються риси маминої зовнішності. Дітям знаменитості вже виповнилося 9 і 8 років.

Ольга Фреймут з дітьми / фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Фреймут повідомила, що разом із чоловіком Володимиром Локотком прийняла рішення відправити дітей до України. Як виявилося, ненадовго і без присутності батьків. Валерій та Євдокія поїдуть у Карпати, де проведуть свої літні канікули.

"Цього літа Валерій та Євдокія вперше поїдуть у табір. Діти так просили нас про відпочинок, що ми з чоловіком погодилися", — розповіла ведуча.

Ольга зізналася, що й сама з хвилюванням чекає на момент, коли молодші діти вперше проведуть літні канікули без неї. За безпеку Валерія та Євдокії в Україні знаменитість не переймається.

Віталій та Євдокія — молодші діти Олі Фреймут / фото: instagram.com, Ольга Фреймут

"Я й сама з нетерпінням чекаю на цю пригоду. Адже це буде насичене, активне, а головне — безпечне літо. Наших "паничів" до табору з дому забере трансфер, тож мені не доведеться самостійно везти їх у Карпати", — підсумувала Фреймут.

Ольга Фреймут / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що переможниця проекту "Холостяк-13" Інна Бєлень вирішила відкрито обговорити непростий досвід материнства. У своїх соціальних мережах вона розповіла про проблеми зі здоров'ям, з якими її дочка зіткнулася відразу після народження.

Також Микита Кисельов поділився історією про те, як зважився на сміливий крок заради привернення уваги Тіни Кароль. Він також прокоментував поширену думку про непростий характер зірки, зазначивши, що за зовнішньою суворістю ховається сильна особистість.

Про особу: Ольга Фреймут

Ольга Фреймут (справжнє ім'я при народженні — Ольга Михайлівна Коник, зараз — Локотко) — українська телеведуча, журналістка, письменниця та модель.
Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проекту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ольга Фреймут новини шоу бізнесу
