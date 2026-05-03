Фреймут показала дітей, які повернуться в Україну: "Ми з чоловіком погодилися"

Ведуча вирішила відправити сина й доньку в Україну.

Оля Фреймут — діти

Відома українська ведуча Оля Фреймут, яка після початку повномасштабного вторгнення оселилася в Лондоні з чоловіком і дітьми, показала в Instagram своїх нащадків і повідомила важливу новину. Виявилося, що Євдокія та Валерій на деякий час повернуться в Україну.

На знімку зірку зафіксували з молодшими дітьми, які помітно підросли. Ольга ніжно обійняла Валерія та Євдокію, в яких явно простежуються риси маминої зовнішності. Дітям знаменитості вже виповнилося 9 і 8 років.

Ольга Фреймут з дітьми

Фреймут повідомила, що разом із чоловіком Володимиром Локотком прийняла рішення відправити дітей до України. Як виявилося, ненадовго і без присутності батьків. Валерій та Євдокія поїдуть у Карпати, де проведуть свої літні канікули.

"Цього літа Валерій та Євдокія вперше поїдуть у табір. Діти так просили нас про відпочинок, що ми з чоловіком погодилися", — розповіла ведуча.

Ольга зізналася, що й сама з хвилюванням чекає на момент, коли молодші діти вперше проведуть літні канікули без неї. За безпеку Валерія та Євдокії в Україні знаменитість не переймається.

"Я й сама з нетерпінням чекаю на цю пригоду. Адже це буде насичене, активне, а головне — безпечне літо. Наших "паничів" до табору з дому забере трансфер, тож мені не доведеться самостійно везти їх у Карпати", — підсумувала Фреймут.

Про особу: Ольга Фреймут Ольга Фреймут (справжнє ім'я при народженні — Ольга Михайлівна Коник, зараз — Локотко) — українська телеведуча, журналістка, письменниця та модель.

Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проекту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

