Чи можна святкувати 40-річний ювілей - священник розставив крапки над "і"

Руслана Заклінська
3 травня 2026, 04:36
Навколо 40-річного ювілею в Україні десятиліттями панують містичні страхи та заборони.
Чи можна святкувати 40 років / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в TikTok, magnific.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чому в народі вважають, що не можна святкувати 40 років
  • Яке сакральне значення має число 40
  • Чи існує церковна заборона на святкування 40-річчя

Навколо святкування 40-річного ювілею в народі існує чимало забобонів. Багато хто намагається оминати цю дату стороною, керуючись давнім правилом "про всяк випадок", хоча чіткої відповіді на питання, звідки взялася ця заборона, більшість дати не може.

Згідно з народними уявленнями, небажання святкувати 40 років пов’язане із сакральним та дещо містичним значенням цього числа. Вважається, що саме на 40-й день душа померлого остаточно розриває зв'язок із матеріальним світом перед Божим судом.

Також число 40 часто зустрічається у християнстві: 40 років Мойсей водив народ пустелею, 40 днів тривав Потоп, і стільки ж часу Ісус постував у пустелі. Через ці паралелі число 40 почали асоціювати з випробуваннями та темою смерті.

Втім священник Олексій Філюк наголошує, що жодної церковної заборони на святкування 40 років не існує. За його словами, кожен день життя — це дар Божий, а тому й ювілей варто відзначати.

"А хто забороняє? Кожен день — це свято, яке подарував нам Бог. І завдяки українським захисникам ми маємо цей день. Ювілей 40 років можна святкувати. Не обов’язково робити гучні забави, особливо в час війни, але якщо є ювілей — його треба відзначити, бо хто знає, чи дочекаємо до 50", - зазначив священник.

Як раніше повідомляв Главред, традиція залишати на могилах їжу, алкоголь і тютюн досі зберігається в деяких регіонах України, однак церква ставиться до неї критично. Священник Православної церкви України Олексій Філюк пояснив, що кладовище — це місце молитви та спокою, а не продовження земних звичок.

Також вітання "Христос Воскрес!" за церковною традицією використовують протягом 40 днів після Великодня — до свята Вознесіння Господнього. Священник ПЦУ Олексій Філюк зазначив, що на Афоні це великоднє вітання може вживатися протягом усього року.

Про персону: Олексій Філюк

Олексій Петрович Філюк - український священник, громадський активіст, волонтер і блогер. Настоятель храмів Православної церкви України в селах Шушківці та Білозірка на Тернопільщині. Окрім духовної діяльності, отець Олексій займається благодійністю та волонтерством. Виховує трьох усиновлених дітей та активно підтримує Збройні сили України, зокрема, організовуючи збори коштів на дрони. Отець Олексій також веде власний YouTube-канал, де ділиться християнськими піснями та проповідями.

