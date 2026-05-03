Окрім ракетного корабля, також було уражено сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту.

ЗСУ завдали удару по ракетному кораблю та нафтовому терміналу поблизу Санкт-Петербурга

Сили оборони України знищили в порту Приморськ ще один російський ракетний корабель "Каракурт" – носій "Калібрів".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Генерал-майор Євген Хмара (в. о. голови СБУ, – ред.) доповів про успішне ураження об'єктів порту Приморськ. Спільна операція нашої Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників. Дякую всім вам, воїни, за скоординовану роботу!" – зазначив глава держави.

За його словами, крім ракетного корабля, також уражено сторожовий катер і ще один танкер тіньового нафтового флоту.

Як повідомили Сили спеціальних операцій, удар було завдано по ракетному катеру "Каракурт" з крилатими ракетами "Калібр" на борту та нафтовому терміналу в порту Приморськ у Ленінградській області РФ у ніч на 3 травня.

"Підрозділи Deep-strike ССО працювали спільно з СБУ, ГУР, СБС і ДПС. Уражені об'єкти розташовані приблизно за 1000 кілометрів від північного кордону України. Малий ракетний корабель "Каракурт" мав на борту пускову установку та вісім крилатих ракет "Калібр" дальністю до 2000 км. Корабель довжиною 67 метрів також був оснащений зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир-М" морського базування", — йдеться в повідомленні.

Призначений для морських боїв у прибережній зоні або у відкритому морі, "Каракурт" якраз і мав прикривати інфраструктуру та нафтовий термінал від українських безпілотників, а постраждалий нафтоналивний термінал "Приморськ" російської державної компанії "Транснефть" є найбільшим на Балтійському морі. До терміналу сходяться всі трубопроводи північного заходу РФ, звідки нафтогазова продукція експортується тіньовим флотом.

Україна може більше бити по військових об'єктах РФ - експерт

Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський вважає, що удари по військовій інфраструктурі на території Росії вже приносять відчутний ефект. За його словами, такі дії порушують логістичні ланцюжки, завдають шкоди об'єктам постачання, зокрема пов'язаним з виробництвом дронів, і змушують РФ посилювати систему ППО.

Він також зазначив, що подальший розвиток озброєнь і розширення можливостей дозволить Україні проводити більш масштабні та складні операції, підвищуючи їхню результативність.

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО — окремий рід військ у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, іноді політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

