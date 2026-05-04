Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Переговори щодо миру в Україні: чому США досі не відповіли на ініціативу Києва

Руслан Іваненко
4 травня 2026, 02:15
Україна очікує відповідь США щодо пропозиції переговорів у Києві на рівні технічних груп.
Зеленский, переговоры
США продовжують розглядати ініціативу Києва про приїзд американської делегації до України / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

  • США не відповіли на пропозицію переговорів
  • Ініціативу Зеленського ще розглядають
  • Київ очікує рішення Вашингтона

Україна досі не отримала відповіді від Сполучених Штатів на пропозицію президента Володимира Зеленського щодо приїзду американської делегації до Києва для проведення переговорів на рівні технічних груп.

Про це повідомили у посольстві України в США в коментарі "Суспільному". У диппредставництві зазначили, що американська сторона продовжує опрацьовувати українську ініціативу.

відео дня

"Станом на сьогодні американська сторона продовжує розглядати нашу пропозицію, і ми чекаємо на відповідь. Як тільки ми почуємо про готовність провести наступний раунд переговорів, не майте сумніву, що ми одразу розпочнемо підготовку до нього", — заявили в посольстві.

У відомстві також підкреслили, що Вашингтон нині зосереджений на ситуації на Близькому Сході, однак Україна розраховує на повернення уваги США до українського питання після стабілізації тамтешньої ситуації.

Окремо в посольстві наголосили, що ключовим пріоритетом Києва залишається досягнення справедливого миру та отримання надійних безпекових гарантій.

Переговори щодо миру в Україні: чому США досі не відповіли на ініціативу Києва
Мирний план США / Інфографіка: Главред

"Наш пріоритет один — ми хочемо закінчити цю війну, закінчити цю війну справедливо, справедливим миром і зробити так, щоб вона ніколи не повторилася знову. А для цього мають бути сильні безпекові гарантії. Всі наші пріоритети відомі американській стороні. Ми знаємо і що думають росіяни з цього приводу", — зазначили у диппредставництві.

Переговори про завершення війни - новини України

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів з країною-агресором Росією без допомоги США. Про це пише Politico.

Крім того, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито "завжди була відкритою" до контактів із США для досягнення домовленості щодо України.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп сказав, що веде "хороші" переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з диктатором РФ Володимиром Путіним, та додав, що США "працюють над ситуацією з Росією та Україною".

Читайте також:

Про джерело: "Суспільне"

Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України мирні переговори Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Переговори щодо миру в Україні: чому США досі не відповіли на ініціативу Києва

Переговори щодо миру в Україні: чому США досі не відповіли на ініціативу Києва

02:15Війна
У Фінляндії зробили гучну заяву щодо інцидентів з українськими дронами

У Фінляндії зробили гучну заяву щодо інцидентів з українськими дронами

22:42Світ
Іран запропонував США план припинення війни, Трамп відповів Тегерану

Іран запропонував США план припинення війни, Трамп відповів Тегерану

21:47Світ
Реклама

Популярне

Більше
Що кинути у воду під час варіння яєць, щоб шкаралупа злітала за секунду - лайфхак

Що кинути у воду під час варіння яєць, щоб шкаралупа злітала за секунду - лайфхак

Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

Чи можна святкувати 40-річний ювілей - священник розставив крапки над "і"

Чи можна святкувати 40-річний ювілей - священник розставив крапки над "і"

Китайський гороскоп на завтра, 4 травня: Собакам — суперництво, Тиграм — поступки

Китайський гороскоп на завтра, 4 травня: Собакам — суперництво, Тиграм — поступки

Один шанс із тисячі: яким знакам зодіаку ось-ось пощастить зірвати джекпот

Один шанс із тисячі: яким знакам зодіаку ось-ось пощастить зірвати джекпот

Останні новини

02:19

Що відбувається після смерті: вчені вразили приголомшливим відкриттям

02:15

Переговори щодо миру в Україні: чому США досі не відповіли на ініціативу Києва

00:58

Як врятувати ламінат після здуття: проста хитрість без розбору конструкціїВідео

03 травня, неділя
23:58

Погода підготувала сюрприз: мешканців Києва попередили про зміни

23:37

Справжнє літо увірветься у Дніпро, але з сюрпризом — прогноз на тиждень

Чи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техоглядЧи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техогляд
22:57

Що означає номер вашого будинку чи квартири: яке число є щасливим

22:51

Ера LED ламп минає: яка нова технологія змінює правила гри в інтер’єрі

22:42

У Фінляндії зробили гучну заяву щодо інцидентів з українськими дронами

22:14

Гороскоп на завтра, 4 травня: Левам - підступ, Козорогам - вигода

Реклама
21:47

Іран запропонував США план припинення війни, Трамп відповів Тегерану

21:46

РФ вдарила ракетами та сотнями дронів: де лунали вибухи, що відомо про прильоти

20:49

"Є початок і фінал": Анастасія Оруджова офіційно пішла з "Кварталу"

20:38

Динамо відкрило рахунок, але Шахтар перевернув гру: як пройшло класичне дербі

20:35

Водіям загрожує новий штраф: за одну помилку можуть покарати одразу

20:15

Ворог завдав удару по Запоріжжю: кількість постраждалих зростає, серед них діти

19:51

Дружні сходи моркви за кілька днів: домашній метод, що стимулює насінняВідео

19:51

Швеція зупинила нафтовий танкер із "тіньового флоту" РФ - деталі

19:35

Чайник як новий за лічені хвилини: хитрий спосіб видаляє накип без зусильВідео

19:10

Настає останній парад: Ейдман про провал ПутінаПогляд

18:55

Тривожний сигнал: що насправді стоїть за нетиповою атакою РФ на Київщину

Реклама
18:52

Три знаки зодіаку незабаром зможуть досягти помітних успіхів у житті - хто вони

18:37

Дім без зайвих деталей: жінка хитро сховала розетки і стала зіркою в Мережі

18:14

Не лише гудіння вечорами: чим насправді небезпечні хрущі для вашого подвір'я

17:55

З Білорусі до України залетіла повітряна куля-ретранслятор – прикордонники

17:52

Улюбленці Всесвіту: кому посміхнеться удача до кінця травня

17:28

Підірвано резервуари та трубопроводи: подробиці удару по НПС в Пермі

17:13

Росія завдала ракетного удару по Дніпру: дуже багато поранених, є загиблий

17:11

Фреймут показала дітей, які повернуться в Україну: "Ми з чоловіком погодилися"

16:56

Завжди поруч: літні сусіди довели молоду жінку до істерики

16:40

Чому 4 травня не можна займатися прибиранням: яке церковне свято

16:25

Росіяни штурмують кордон і прориваються на захід: названо небезпечний напрямок

16:23

За крок до фіналу: чому одну з найглибших станцій так і не відкрили для людей

16:12

Тренд на жіночність: які речі прикрасять базовий гардероб на літо 2026Відео

15:56

Стюардеса показала, що у неї під уніформою: пасажири завмерлиВідео

15:39

"Дивний" лайфхак, який рятує у спеку: як можна без зусиль охолодити житло

15:29

Погода ще сто разів зміниться: синоптики попередили про мінливу погоду

15:21

На Рівненщину прийде справжнє тепло: коли температура підніметься до +26°

15:16

ЗСУ завдали удару по ракетному кораблю та нафтовому терміналу поблизу Санкт-Петербурга

15:16

Фінансовий гороскоп 3 4 по 10 травня: Овнам - прибуток, Левам - зайві витрати

14:48

Жінка з деменцією годувала собаку 8 разів на день: чим все закінчилосяВідео

Реклама
14:44

Росія просунулась на важливому напрямку: у DeepState розкрили подробиці

14:43

Рекордне тепло накриє Житомирщину: коли температура підскочить до +27 градусів

14:30

"Дитина народилася зеленою": переможниця "Холостяка" повідомила про проблеми

14:21

Наочно чи наглядно - як сказати правильно українською: більшість робить помилку

14:09

Любовний гороскоп з 4 по 10 травня: Близнюкам - сюрпризи, Левам - пригоди

13:57

Вчені з СРСР "відкрили" воду, яку визнали загрозою для планети

13:19

Гороскоп Таро: Овнам - цінні уроки, Близнюкам - баланс, а Ракам - гірка правда

13:17

Може становити серйозну загрозу: The Telegraph розповів про нову "тиху" тактику армії РФ

13:10

"Я з нахабних": молодий співак розкрив, як "добився" Тіну Кароль

13:05

Після тривалої паузи РФ масово застосувала нетипове озброєння: в чому небезпека

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти