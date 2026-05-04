Переговори щодо миру в Україні: чому США досі не відповіли на ініціативу Києва

Україна очікує відповідь США щодо пропозиції переговорів у Києві на рівні технічних груп.

Україна досі не отримала відповіді від Сполучених Штатів на пропозицію президента Володимира Зеленського щодо приїзду американської делегації до Києва для проведення переговорів на рівні технічних груп.

Про це повідомили у посольстві України в США в коментарі "Суспільному". У диппредставництві зазначили, що американська сторона продовжує опрацьовувати українську ініціативу.

"Станом на сьогодні американська сторона продовжує розглядати нашу пропозицію, і ми чекаємо на відповідь. Як тільки ми почуємо про готовність провести наступний раунд переговорів, не майте сумніву, що ми одразу розпочнемо підготовку до нього", — заявили в посольстві.

У відомстві також підкреслили, що Вашингтон нині зосереджений на ситуації на Близькому Сході, однак Україна розраховує на повернення уваги США до українського питання після стабілізації тамтешньої ситуації.

Окремо в посольстві наголосили, що ключовим пріоритетом Києва залишається досягнення справедливого миру та отримання надійних безпекових гарантій.

"Наш пріоритет один — ми хочемо закінчити цю війну, закінчити цю війну справедливо, справедливим миром і зробити так, щоб вона ніколи не повторилася знову. А для цього мають бути сильні безпекові гарантії. Всі наші пріоритети відомі американській стороні. Ми знаємо і що думають росіяни з цього приводу", — зазначили у диппредставництві.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський, ймовірно, працює над стратегією ведення переговорів з країною-агресором Росією без допомоги США. Про це пише Politico.

Крім того, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито "завжди була відкритою" до контактів із США для досягнення домовленості щодо України.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп сказав, що веде "хороші" переговори з президентом України Володимиром Зеленським і з диктатором РФ Володимиром Путіним, та додав, що США "працюють над ситуацією з Росією та Україною".

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

