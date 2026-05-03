Підірвано резервуари та трубопроводи: подробиці удару по НПС в Пермі

Великі резервуари для зберігання нафти та нафтопродуктів були повністю знищені.

Завдано удару по нафтовій інфраструктурі РФ

ЛПДС "Перм" зазнала серйозних пошкоджень інфраструктури

Удар істотно знизив функціональність станції

В результаті удару по російській лінійній виробничо-диспетчерській станції "Перм" її інфраструктура була серйозно пошкоджена.

Стверджується, що великі резервуари для зберігання нафти та нафтопродуктів були повністю знищені, що призвело до масштабного розливу та пожежі, повідомляє Exilenova+.

Через загоряння постраждали й технологічні комунікації — частина трубопроводів вигоріла, що фактично зупинило роботу об’єкта на невизначений термін. При цьому, за наявними даними, один із резервуарів меншого об’єму отримав часткові пошкодження, а кілька інших залишилися цілими.

Загалом зазначається, що удар істотно знизив функціональність станції, завдавши значної шкоди її виробничим можливостям.

Крім того, також публікується супутниковий знімок наслідків удару по російській ЛПДС.

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

