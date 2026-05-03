Погода ще сто разів зміниться: синоптики попередили про мінливу погоду

Синоптики попередили про зміни погоди / колаж: Главред, фото: facebook.com/tala.didenko

Прогноз погоди від Наталії Діденко

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Погода в Україні найближчими днями змінюватиметься, а нинішнє довгоочікуване тепло протримається лише до середини наступного тижня. Такий прогноз опублікувала на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

"Погода, звичайно, ще сто разів змінюватиметься, бо травень – це не липень, але поки що прогнозую лише завтра та першу половину тижня", – написала вона.

Так, за її прогнозом, українців найближчими днями зігріють "розкішні +23...+27 градусів", погода буде сонячною.

За даними Діденко, 4 травня погоду в Україні визначатиме антициклон, буде сухо і сонячно, тільки в Криму та Приазов'ї трохи хмарно.

Температура повітря вночі становитиме +5...+11 градусів, тільки на сході та північному сході ще буде прохолодно +1...-6 градусів.

Протягом дня 4 травня буде +19...+24 градуси, на заході та півночі +23...+26 градусів, у Криму та Приазов'ї найхолодніше: +9...+14 градусів.

У Києві в понеділок буде сонячно, "практично штиль і +25 градусів".

Загалом, за прогнозом Діденко, перша половина тижня буде дуже теплою і переважно сонячною. Короткочасні дощі та грози ймовірні 6, 7 і 8 травня у західних областях.

Про особу: Наталія Діденко Наталія Діденко — українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

Як повідомляє Укргідрометцентр, 4 і 5 травня на південному сході країни, а також 6 травня в західних областях будуть дощі.

Температура 4 травня вночі 1-8° тепла, на сході країни на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, 5-6 травня 7-12° тепла. 4 травня на заході та півночі країни прогнозується 20-25°.

Як повідомляв Главред, 3 травня погоду на Львівщині визначатиме область підвищеного атмосферного тиску. Очікується суха і тепла погода вдень, проте вночі збережуться заморозки.

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні на вихідних буде змінюватися. У регіони прийде довгоочікуване потепління.

Водночас у Дніпрі перші травневі вихідні пройдуть під знаком прохолодної, але переважно сухої погоди. Температура поступово підвищуватиметься, а опади малоймовірні, що відповідає загальній тенденції початку травня в регіоні.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) — державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна переглянути погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

