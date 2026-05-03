Справжнє літо увірветься у Дніпро, але з сюрпризом — прогноз на тиждень

Синоптики прогнозують у Дніпрі теплий тиждень із поступовим підвищенням температури до літніх значень.

Дніпро зустріне тиждень сонячною погодою

Коротко:

Поступове потепління з піком у п’ятницю

Опади ймовірні лише в неділю, наприкінці тижня

Повітря переважно сухе до вихідних

Перший тиждень травня у Дніпрі розпочнеться з ідеального весняного тепла та завершиться першими травневими опадами. За прогнозом синоптичного сервісу Sinoptik очікується поступове підвищення температури, проте містянам радять тримати парасольки напоготові ближче до вихідних.

Сонячний старт

Понеділок, 4 травня, подарує мешканцям міста безхмарне небо та повну відсутність опадів. Температурні показники коливатимуться від ранкових +7°C до комфортних +18°C у вечірній час.

Протягом усього дня зберігатиметься ясна погода, а вітер залишатиметься слабким, що створюватиме ідеальні умови для прогулянок.

Погода в Дніпрі 4 травня

Потепління та сухе повітря

Вівторок, 5 травня, продовжить тенденцію безхмарності. Повітря прогріється ще сильніше, досягнувши позначки +20°C у денні та вечірні години.

Ніч також буде теплішою, ніж попередня — до +12°C, а вологість повітря вдень опуститься до мінімальних 34%, забезпечуючи суху та приємну погоду.

Погода в Дніпрі 5 травня

Поява хмарності

Середа, 6 травня, принесе першу мінливу хмарність. Попри похмурий ранок та день, вечір у Дніпрі обіцяє бути ясним. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +21°C. Синоптики наголошують, що навіть за наявності хмар опадів у цей день не очікується.

Погода в Дніпрі 6 травня

Весняна динаміка

Четвер, 7 травня, відзначиться типовою весняною динамікою: ясний ранок зміниться хмарним днем, проте вже до вечора небо знову очиститься. Денна температура встановиться на рівні +22°C. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним на рівні 751 мм рт. ст..

Погода в Дніпрі 7 травня

Температурний пік

П'ятниця, 8 травня, стане найтеплішим днем робочого тижня, коли температура повітря вдень досягне пікових +23°C. Хоча вдень на небі з'являться хмари, вони розсіються вже до вечора. Імовірність опадів залишається низькою, проте вітер може посилитися до 4.1 м/с.

Погода в Дніпрі 8 травня

Похмурі вихідні

Субота, 9 травня, ознаменує зміну погодних умов. Хмари вкриють небо вже з самого ранку, і похмура погода триматиметься у Дніпрі до кінця дня. Температура повітря дещо знизиться до +21°C вдень та +18°C увечері. Незважаючи на значну хмарність, субота пройде без дощу.

Погода в Дніпрі 9 травня

Травневий дощ

Неділя, 10 травня, принесе довгоочікуване зволоження. Протягом усього дня у місті триматиметься хмарна погода. Якщо вночі та вранці буде сухо, то вже вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора.

Денна температура не перевищить +20°C, а вологість повітря підніметься, супроводжуючи опади.

Погода в Дніпрі 10 травня

Про ресурс: Sinoptik Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу. Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу. Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру. Українська версія сайту була запущена в 2010 році. На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

