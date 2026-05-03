"Дитина народилася зеленою": переможниця "Холостяка" повідомила про проблеми

Переможниця "Холостяк-13" Інна Бєлєнь чесно розповіла про труднощі материнства. У своєму Instagram вона поділилася, з якими проблемами зіткнулася її малеча з перших днів життя.
Белень зізналася, що пережила важкі пологи. Після повернення додому легше не стало — доньці не вистачало молока, і вона страждала від кольок.
"За дві доби ми поспали дуже мало. Дитина голодна, плюс коліки. Десь я читала, що з немовлятами просто — вони сплять по 20 годин на добу і їдять. Наївна дурочка", — написала переможниця "Холостяка".
Малятко народилося з високим рівнем білірубіну, тому їй потрібна особлива увага. Зараз Інна активно займається налагодженням грудного вигодовування.
"Дитина народилася трохи зеленою (високий рівень білірубіну, зелені води, ми лежали в лампі). Їй потрібно кожні 3 години їсти, щоб відновитися, а у мене ще немає достатньо молока. Ми намагалися обійтися без суміші вдома, і це була велика помилка!", — зізналася дівчина.
Незважаючи на всі труднощі, Бєлєнь у захваті від нового етапу в житті і навіть показала милий знімок з донькою, яка спить у ліжечку.
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" — реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
