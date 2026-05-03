"Дитина народилася зеленою": переможниця "Холостяка" повідомила про проблеми

Христина Трохимчук
3 травня 2026, 14:30
Інна Бєлєнь нещодавно народила дівчинку.
Інна Бєлєнь народила дівчинку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Бєлєнь

Переможниця "Холостяк-13" Інна Бєлєнь чесно розповіла про труднощі материнства. У своєму Instagram вона поділилася, з якими проблемами зіткнулася її малеча з перших днів життя.

Белень зізналася, що пережила важкі пологи. Після повернення додому легше не стало — доньці не вистачало молока, і вона страждала від кольок.

Інна Бєлєнь про пологи / фото: instagram.com, Інна Бєлєнь

"За дві доби ми поспали дуже мало. Дитина голодна, плюс коліки. Десь я читала, що з немовлятами просто — вони сплять по 20 годин на добу і їдять. Наївна дурочка", — написала переможниця "Холостяка".

Малятко народилося з високим рівнем білірубіну, тому їй потрібна особлива увага. Зараз Інна активно займається налагодженням грудного вигодовування.

Інна Бєлєнь показала доньку / фото: instagram.com, Інна Бєлєнь

"Дитина народилася трохи зеленою (високий рівень білірубіну, зелені води, ми лежали в лампі). Їй потрібно кожні 3 години їсти, щоб відновитися, а у мене ще немає достатньо молока. Ми намагалися обійтися без суміші вдома, і це була велика помилка!", — зізналася дівчина.

Незважаючи на всі труднощі, Бєлєнь у захваті від нового етапу в житті і навіть показала милий знімок з донькою, яка спить у ліжечку.

Раніше Главред повідомляв, що популярний виконавець Нікіта Кісельов зізнався, що заради визнання з боку Тіни Кароль йому довелося піти на авантюру. Співак опублікував у мережі україномовну версію хіта "Полюс тяжіння", не чекаючи офіційного дозволу від артистки.

Також Ольга Сумська зробила чергову публічну заяву з приводу тривалого конфлікту з сестрою Наталією. Наразі стосунки між ними залишаються напруженими, незважаючи на те, що Сумська-молодша публічно зробила крок до примирення.

Про реаліті-шоу "Холостяк"

"Холостяк" — реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

