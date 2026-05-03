Росіяни штурмують кордон і прориваються на захід: названо небезпечний напрямок

Фіксуються активні спроби росіян просуватися вперед, безпосередньо через кордон.

Розкрито подробиці бою в Сумській області

Російські війська намагаються розширити зону контролю фронту в районі Грабовського та Миропольського в Сумській області, розповів начальник відділу комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, фіксуються активні спроби росіян просуватися на захід, безпосередньо через кордон, передає Суспільне.Суми.

"Опираючись на захоплені населені пункти, там два захоплені, так би мовити, щоб надійно – це Грабовське та Миропольське. Зараз вони намагаються розширюватися вздовж кордону, але намагаються й проникнути далі. Але там вже відступилі українські війська спираються на підготовлені позиції. І вже там створити "сюрприз" значно складніше. Там можна хіба що намагатися продавлювати, а зараз для того, щоб ефективно продавлювати, у росіян сил не вистачає", – розповів речник.

Крім того, російські окупанти мінімально застосовують техніку. Зокрема, у зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил за квітень українські бійці знищили 19 російських танків і 16 бронемашин.

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.

Про персону: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус. Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

