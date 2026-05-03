Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни штурмують кордон і прориваються на захід: названо небезпечний напрямок

Олексій Тесля
3 травня 2026, 16:25
Фіксуються активні спроби росіян просуватися вперед, безпосередньо через кордон.
ВСУ
Розкрито подробиці бою в Сумській області / Колаж: Главред, фото: 199-й навчальний центр десантно-штурмових військ ЗС України

Головне:

  • Фіксуються активні спроби росіян просуватися на захід
  • Ворог намагається розширюватися вздовж кордону та проникати далі

Російські війська намагаються розширити зону контролю фронту в районі Грабовського та Миропольського в Сумській області, розповів начальник відділу комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, фіксуються активні спроби росіян просуватися на захід, безпосередньо через кордон, передає Суспільне.Суми.

відео дня

"Опираючись на захоплені населені пункти, там два захоплені, так би мовити, щоб надійно – це Грабовське та Миропольське. Зараз вони намагаються розширюватися вздовж кордону, але намагаються й проникнути далі. Але там вже відступилі українські війська спираються на підготовлені позиції. І вже там створити "сюрприз" значно складніше. Там можна хіба що намагатися продавлювати, а зараз для того, щоб ефективно продавлювати, у росіян сил не вистачає", – розповів речник.

Крім того, російські окупанти мінімально застосовують техніку. Зокрема, у зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил за квітень українські бійці знищили 19 російських танків і 16 бронемашин.

Росіяни штурмують кордон і прориваються на захід: названо небезпечний напрямок
/ Главред

Ситуація на фронті - новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція суттєво ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.

Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Групування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе та Яблучне.

Читайте також:

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Спікер оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сумська область Віктор Трегубов війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
З Білорусі до України залетіла повітряна куля-ретранслятор – прикордонники

З Білорусі до України залетіла повітряна куля-ретранслятор – прикордонники

17:55Україна
Росія завдала ракетного удару по Дніпру: дуже багато поранених, є загиблий

Росія завдала ракетного удару по Дніпру: дуже багато поранених, є загиблий

17:13Війна
Погода ще сто разів зміниться: синоптики попередили про мінливу погоду

Погода ще сто разів зміниться: синоптики попередили про мінливу погоду

15:29Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Що кинути у воду під час варіння яєць, щоб шкаралупа злітала за секунду - лайфхак

Що кинути у воду під час варіння яєць, щоб шкаралупа злітала за секунду - лайфхак

Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

Секрет ідеального прання: завдяки одній натуральній добавці рушники стануть як нові

Секрет ідеального прання: завдяки одній натуральній добавці рушники стануть як нові

Невже він здатний на таке: дружина Ігоря Ніколаєва показала синці

Невже він здатний на таке: дружина Ігоря Ніколаєва показала синці

Погода різко змінюється: мешканцям Києва та області повідомили про раптові зміни

Погода різко змінюється: мешканцям Києва та області повідомили про раптові зміни

Останні новини

18:14

Не лише гудіння вечорами: чим насправді небезпечні хрущі для вашого подвір'я

17:55

З Білорусі до України залетіла повітряна куля-ретранслятор – прикордонники

17:52

Улюбленці Всесвіту: кому посміхнеться удача до кінця травня

17:28

Підірвано резервуари та трубопроводи: подробиці удару по НПС в Пермі

17:13

Росія завдала ракетного удару по Дніпру: дуже багато поранених, є загиблий

Чи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техоглядЧи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техогляд
17:11

Фреймут показала дітей, які повернуться в Україну: "Ми з чоловіком погодилися"

16:56

Завжди поруч: літні сусіди довели молоду жінку до істерики

16:40

Чому 4 травня не можна займатися прибиранням: яке церковне свято

16:25

Росіяни штурмують кордон і прориваються на захід: названо небезпечний напрямок

Реклама
16:23

За крок до фіналу: чому одну з найглибших станцій так і не відкрили для людей

16:12

Тренд на жіночність: які речі прикрасять базовий гардероб на літо 2026Відео

15:56

Стюардеса показала, що у неї під уніформою: пасажири завмерлиВідео

15:39

"Дивний" лайфхак, який рятує у спеку: як можна без зусиль охолодити житло

15:29

Погода ще сто разів зміниться: синоптики попередили про мінливу погоду

15:21

На Рівненщину прийде справжнє тепло: коли температура підніметься до +26°

15:16

ЗСУ завдали удару по ракетному кораблю та нафтовому терміналу поблизу Санкт-Петербурга

15:16

Фінансовий гороскоп 3 4 по 10 травня: Овнам - прибуток, Левам - зайві витрати

14:48

Жінка з деменцією годувала собаку 8 разів на день: чим все закінчилосяВідео

14:44

Росія просунулась на важливому напрямку: у DeepState розкрили подробиці

14:43

Рекордне тепло накриє Житомирщину: коли температура підскочить до +27 градусів

Реклама
14:30

"Дитина народилася зеленою": переможниця "Холостяка" повідомила про проблеми

14:21

Наочно чи наглядно - як сказати правильно українською: більшість робить помилку

14:09

Любовний гороскоп з 4 по 10 травня: Близнюкам - сюрпризи, Левам - пригоди

13:57

Вчені з СРСР "відкрили" воду, яку визнали загрозою для планети

13:19

Гороскоп Таро: Овнам - цінні уроки, Близнюкам - баланс, а Ракам - гірка правда

13:17

Може становити серйозну загрозу: The Telegraph розповів про нову "тиху" тактику армії РФ

13:10

"Я з нахабних": молодий співак розкрив, як "добився" Тіну Кароль

13:05

Після тривалої паузи РФ масово застосувала нетипове озброєння: в чому небезпека

12:39

"Це вершина цинізму": ПриватБанк нарахував відсотки за неіснуючий кредит

12:30

Що відбувається після встановлення панелей: подробиці, про які мало хто знає

12:08

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня: Скорпіонам - ризики, Стрільцям - успіх

12:08

Китайський гороскоп на завтра, 4 травня: Собакам — суперництво, Тиграм — поступки

12:01

Ніякі не "сморчки": як правильно назвати весняні гриби українською

11:14

Сумська публічно висловилася щодо конфлікту з сестрою: "Мене не запрошувала"

10:54

Головна помилка травня: чому не можна підживлювати троянди під час цвітіння

10:27

РФ вдарила балістикою по обласному центру: кількість поранених зросла - деталі

10:26

ЗСУ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ: Зеленський показав кадри операції

10:16

LELEKA вийде на сцену Євробачення-2026 не сама: артистка розкрила головну інтригуВідео

10:05

Іран виступив посередником між США та РФ щодо перемир’я з Україною - КлимовськийПогляд

09:37

Не траплялося з серпня 2024 року: РФ приховує масштабний провал своєї армії на фронті

Реклама
09:31

Окупанти цинічно атакували Одещину: є загиблі та поранені - все про наслідкиФото

09:10

Що кинути у воду під час варіння яєць, щоб шкаралупа злітала за секунду - лайфхак

08:43

Трамп заявив про масштабне скорочення військ США у Європі: про яку кількість йдеться

07:36

Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

05:30

Один шанс із тисячі: яким знакам зодіаку ось-ось пощастить зірвати джекпот

04:36

Чи можна святкувати 40-річний ювілей - священник розставив крапки над "і"

03:30

Як розмножити смородину живцями у воді: з одного куща можна отримати десятки рослинВідео

03:02

Нові правила техогляду в Україні — що приховує система перевірок, відповідь адвоката

02:25

Останній шанс у травні: чим полити розсаду, щоб вона не загинула після висадки

01:15

Загадка вічного життя: вчені несподівано розшифрували ДНК стародавнього "довгожителя"

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Харкова
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти