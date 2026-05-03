Росія просунулась на важливому напрямку: у DeepState розкрили подробиці

Ворог взяв під свій контроль частину "сірої зони".

https://glavred.net/front/rossiya-prodvinulas-na-vazhnom-napravlenii-v-deepstate-raskryli-podrobnosti-10761641.html Посилання скопійоване

Окупанти придумали нову модель наступу / колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Ви дізнаєтеся:

Яка ситуація на Константинівському напрямку

Де просунувся ворог

Російські окупанти просунулися у двох напрямках неподалік від Костянтинівки Донецької області.

Як повідомляють аналітики DeepState, ворог домігся успіхів поблизу Бересток, розташованих на південь від Костянтинівки.

відео дня

Також окупанти просунулися поблизу Іванополя, що на південний схід від одного з ключових опорних пунктів Сил оборони в Донецькій області. В обох випадках ворог взяв під свій контроль частину "сірої зони".

Війна РФ проти України — що відомо про ситуацію на фронті

Як раніше повідомляв Главред, Армія РФ у квітні 2026 року зазнала безпрецедентного провалу на фронті. Замість очікуваних захоплень окупанти втратили контроль над 116 квадратними кілометрами — це найбільша негативна динаміка з серпня 2024 року, коли ЗСУ провели операцію в Курській області.

/ Инфографика: Главред

Нагадаємо, російські війська активізували штурмові дії в напрямку Костянтинівки і намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Загальна ситуація на фронті залишається складною, і найближчим часом можливе загострення бойових дій у районі Добропілля в Донецькій області, зазначив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

На Куп'янському напрямку ситуація є однією з найнапруженіших і за останні місяці істотно погіршилася. Російські сили продовжують наступальні спроби, прагнучи просунутися до Куп'янська і відтіснити українські підрозділи за річку Оскол, повідомив речник Об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн-карта бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та ходом військових дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред