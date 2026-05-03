На Рівненщину прийде справжнє тепло: коли температура підніметься до +26°

Початок нового тижня подарує мешканцям Рівненщини довгоочікуване травневе тепло.

Погода в Рівному та області на 4 травня

У понеділок 4 травня, на Рівненщину завітає відчутне травневе потепління. Синоптики прогнозують безвітряну погоду без опадів.

Небо буде з мінливою хмарністю, а повітря прогріється до +26 градусів. Про це повідомили у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Уночі температура по області коливатиметься від +5 до +10 градусів, у Рівному - близько +6…+8°.

Вдень очікується значне потепління: по території області стовпчики термометрів піднімуться до +21…+26°, у самому обласному центрі очікується до +23…+25°.

Вітер переважно західний та південно-західний, помірний, 5-10 метрів за секунду.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

