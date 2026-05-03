На Рівненщину прийде справжнє тепло: коли температура підніметься до +26°

Ви дізнаєтесь:
- Яка буде погода в Рівному 4 травня
- Чи очікуються в області опади
- Коли повітря прогріється до +26 градусів
У понеділок 4 травня, на Рівненщину завітає відчутне травневе потепління. Синоптики прогнозують безвітряну погоду без опадів.
Небо буде з мінливою хмарністю, а повітря прогріється до +26 градусів. Про це повідомили у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.
Якою буде погода в Рівному та області 4 травня
Уночі температура по області коливатиметься від +5 до +10 градусів, у Рівному - близько +6…+8°.
Вдень очікується значне потепління: по території області стовпчики термометрів піднімуться до +21…+26°, у самому обласному центрі очікується до +23…+25°.
Вітер переважно західний та південно-західний, помірний, 5-10 метрів за секунду.
Погода - останні новини України
Як повідомляв Главред, 3 травня погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Очікується суха та тепла погода вдень, однак уночі зберігатимуться заморозки.
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні на вихідних буде змінюватись. У регіони прийде довгоочікуване потепління.
Водночас у Дніпрі перші травневі вихідні пройдуть під знаком прохолодної, але переважно сухої погоди. Температура поступово підвищуватиметься, а опади будуть малоймовірними, що відповідає загальній тенденції початку травня в регіоні.
Читайте також:
- Несподіваний напад холоду: киян попередили про різку зміну погоди
- Одразу кілька магнітних бур атакують Україну: названо небезпечні дати
- Прийде справжня спека: Тернопільщину скоро прогріє до +27 градусів
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред