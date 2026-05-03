Ворог завдав удару по Запоріжжю: кількість постраждалих зростає, серед них діти

Коротко:
- Удар по Запоріжжю ввечері 3 травня
- Виникла пожежа в гаражних приміщеннях
- Є поранені серед цивільних
Під вечір 3 травня країна-агресорка Росія завдала удару по Запоріжжю, внаслідок чого виникла пожежа та є постраждалі. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.
Перед ударом в області фіксували загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів).
За словами Федорова, внаслідок атаки в місті спалахнула пожежа в гаражних приміщеннях. На місці події працюють відповідні служби, триває обстеження території.
Спочатку повідомлялося про п’ятьох поранених внаслідок обстрілу, які отримали осколкові травми. Серед них — 12-річна дівчинка.
Згодом очільник ОВА уточнив, що кількість постраждалих зросла.
"Вже дев’ять поранених, серед них дворічна дитина — збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", — написав Іван Федоров.
За його словами, внаслідок атаки безпілотниками по обласному центру постраждали люди віком від 2 до 67 років. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Удари РФ по Україні — новини за темою
Як повідомляв Главред, оосійські окупанти завдали комбінованого удару по Дніпру. Постраждало багато людей. Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра. Пошкоджено гуртожиток.
Також 30 квітня, армія РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. В результаті обстрілу є поранені та пошкодження житлової та інфраструктурної забудови.
Крім того, у ніч на 30 квітня Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 206 ударними дронами, запущеними з кількох напрямків. Сили ППО збили або придушили 172 БПЛА, проте зафіксовано 32 влучання у 22 локаціях та падіння уламків ще у 9.
Читайте також:
- З Білорусі до України залетіла повітряна куля-ретранслятор – прикордонники
- Тривожний сигнал: що насправді стоїть за нетиповою атакою РФ на Київщину
- Швеція зупинила нафтовий танкер із "тіньового флоту" РФ - деталі
Про персону: Іван Федоров
Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року
З 2020 - Мелітопольський міський голова.
У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.
У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред