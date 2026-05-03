Ворог завдав удару по Запоріжжю: кількість постраждалих зростає, серед них діти

Руслан Іваненко
3 травня 2026, 20:15оновлено 3 травня, 20:51
Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла, серед поранених є діти різного віку.
Російські війська атакували Запоріжжя, спричинивши пожежу / Колаж: Главред, фото: Запорізькая ОВА, Міноборони РФ

Коротко:

  • Удар по Запоріжжю ввечері 3 травня
  • Виникла пожежа в гаражних приміщеннях
  • Є поранені серед цивільних

Під вечір 3 травня країна-агресорка Росія завдала удару по Запоріжжю, внаслідок чого виникла пожежа та є постраждалі. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

Перед ударом в області фіксували загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів).

За словами Федорова, внаслідок атаки в місті спалахнула пожежа в гаражних приміщеннях. На місці події працюють відповідні служби, триває обстеження території.

Спочатку повідомлялося про п’ятьох поранених внаслідок обстрілу, які отримали осколкові травми. Серед них — 12-річна дівчинка.

Згодом очільник ОВА уточнив, що кількість постраждалих зросла.

"Вже дев’ять поранених, серед них дворічна дитина — збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", — написав Іван Федоров.

За його словами, внаслідок атаки безпілотниками по обласному центру постраждали люди віком від 2 до 67 років. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Як повідомляв Главред, російські окупанти завдали комбінованого удару по Дніпру. Постраждало багато людей. Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра. Пошкоджено гуртожиток.

Також 30 квітня, армія РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. В результаті обстрілу є поранені та пошкодження житлової та інфраструктурної забудови.

Крім того, у ніч на 30 квітня Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 206 ударними дронами, запущеними з кількох напрямків. Сили ППО збили або придушили 172 БПЛА, проте зафіксовано 32 влучання у 22 локаціях та падіння уламків ще у 9.

Про персону: Іван Федоров

Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року

З 2020 - Мелітопольський міський голова.

У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ.

У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

