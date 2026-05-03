Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Після тривалої паузи РФ масово застосувала нетипове озброєння: в чому небезпека

Інна Ковенько
3 травня 2026, 13:05
Противник постійно випробовує нові тактики застосування БПЛА.
Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою
Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою / Колаж: Главред, фото: t.me/serhii_flash

Головне:

  • Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою
  • Після тривлої перерви окупанти застосували БпЛА імітатори "Пародія"
  • Таким чином ворог прагне відволікати увагу української ППО

У ніч на 2 травня російські війська здійснили атаку на Київщину, яка відрізнялася від попередніх. У кількох районах мешканці помітили нетипові безпілотники, що мали інший вигляд та звук.

Ворог, після тривалої перерви в кілька місяців, масово застосував БПЛА імітатори "Пародія". Саме його й бачили мешканці країни, розповів радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш").

відео дня

За його словами, завдання такого БПЛА - відволікати увагу української ППО, тому десятки таких дронів кружляли над нашою територією.

"Противник постійно випробовує нові тактики застосування БПЛА, завдання сил оборони - аналізувати, вивчати, прогнозувати і, звичайно, протидіяти", - зазначив "Флеш".

Крім того,під час вчорашньої атаки була підозра на застосування ворог копії БПЛА українського виробника, яка не підтвердилася.

Після тривалої паузи РФ масово застосувала нетипове озброєння: в чому небезпека
БПЛА імітатор "Пародія /Фото: t.me/serhii_flash

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що ранку 3 травня, окупаційні війська РФ вдарили балістикою по Миколаєву. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім. Внаслідок атаки відомо про 5 постраждалих: трьох чоловіків та двох жінок.

Крім того, в ніч на 3 травня окупанти знову атакували Одеську область. Під ударом була цивільна та портова інфраструктура регіону. Внаслідок атаки РФ загинули дві людини, ще п'ятеро людей зазнали поранень.

Нагадаємо, 2 травня, російські окупанти завдали ударів дронами по Харкову. Внаслідок ворожої атаки постраждали три людини. Зафіксовано кілька прильотів у різних частинах міста.

Після тривалої паузи РФ масово застосувала нетипове озброєння: в чому небезпека
Чим і звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Читайте також:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні атака дронів Сергій Флеш Бескрестнов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Може становити серйозну загрозу: The Telegraph розповів про нову "тиху" тактику армії РФ

Може становити серйозну загрозу: The Telegraph розповів про нову "тиху" тактику армії РФ

13:17Фронт
Після тривалої паузи РФ масово застосувала нетипове озброєння: в чому небезпека

Після тривалої паузи РФ масово застосувала нетипове озброєння: в чому небезпека

13:05Війна
РФ вдарила балістикою по обласному центру: кількість поранених зросла - деталі

РФ вдарила балістикою по обласному центру: кількість поранених зросла - деталі

10:27Україна
Реклама

Популярне

Більше
Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

Що кинути у воду під час варіння яєць, щоб шкаралупа злітала за секунду - лайфхак

Що кинути у воду під час варіння яєць, щоб шкаралупа злітала за секунду - лайфхак

Секрет ідеального прання: завдяки одній натуральній добавці рушники стануть як нові

Секрет ідеального прання: завдяки одній натуральній добавці рушники стануть як нові

Китайський гороскоп на сьогодні, 3 травня: Зміям — суперечки, Щурам — покупки

Китайський гороскоп на сьогодні, 3 травня: Зміям — суперечки, Щурам — покупки

Погода різко змінюється: мешканцям Києва та області повідомили про раптові зміни

Погода різко змінюється: мешканцям Києва та області повідомили про раптові зміни

Останні новини

14:30

"Дитина народилася зеленою": переможниця "Холостяка" повідомила про проблеми

14:21

Наочно чи наглядно: як сказати правильно українською: більшість робить помилку

14:09

Любовний гороскоп з 4 по 10 травня: Близнюкам - сюрпризи, Левам - пригоди

13:57

Вчені з СРСР "відкрили" воду, яку визнали загрозою для планети

13:19

Гороскоп Таро: Овнам - цінні уроки, Близнюкам - баланс, а Ракам - гірка правда

Чи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техоглядЧи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техогляд
13:17

Може становити серйозну загрозу: The Telegraph розповів про нову "тиху" тактику армії РФ

13:10

"Я з нахабних": молодий співак розкрив, як "добився" Тіну Кароль

13:05

Після тривалої паузи РФ масово застосувала нетипове озброєння: в чому небезпека

12:39

"Це вершина цинізму": ПриватБанк нарахував відсотки за неіснуючий кредит

Реклама
12:30

Що відбувається після встановлення панелей: подробиці, про які мало хто знає

12:08

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня: Скорпіонам - ризики, Стрільцям - успіх

12:08

Китайський гороскоп на завтра, 4 травня: Собакам — суперництво, Тиграм — поступки

12:01

Ніякі не "сморчки": як правильно назвати ці весняні гриби українською

11:14

Сумська публічно висловилася щодо конфлікту з сестрою: "Мене не запрошувала"

10:54

Головна помилка травня: чому не можна підживлювати троянди під час цвітіння

10:27

РФ вдарила балістикою по обласному центру: кількість поранених зросла - деталі

10:26

ЗСУ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ: Зеленський показав кадри операції

10:16

LELEKA вийде на сцену Євробачення-2026 не сама: артистка розкрила головну інтригуВідео

10:05

Іран виступив посередником між США та РФ щодо перемир’я з Україною - КлимовськийПогляд

09:37

Не траплялося з серпня 2024 року: РФ приховує масштабний провал своєї армії на фронті

Реклама
09:31

Окупанти цинічно атакували Одещину: є загиблі та поранені - все про наслідкиФото

09:10

Що кинути у воду під час варіння яєць, щоб шкаралупа злітала за секунду - лайфхак

08:43

Трамп заявив про масштабне скорочення військ США у Європі: про яку кількість йдеться

07:36

Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

05:30

Один шанс із тисячі: яким знакам зодіаку ось-ось пощастить зірвати джекпот

04:36

Чи можна святкувати 40-річний ювілей - священник розставив крапки над "і"

03:30

Як розмножити смородину живцями у воді: з одного куща можна отримати десятки рослинВідео

03:02

Нові правила техогляду в Україні — що приховує система перевірок, відповідь адвоката

02:25

Останній шанс у травні: чим полити розсаду, щоб вона не загинула після висадки

01:15

Загадка вічного життя: вчені несподівано розшифрували ДНК стародавнього "довгожителя"

00:21

Погода різко змінюється: мешканцям Києва та області повідомили про раптові зміни

02 травня, субота
22:45

Стрілянина та викрадення людини: гучний скандал із бійцями "Вовків Да Вінчі"

22:05

Шарлотті виповнилося 11 років: палац опублікував нове фото принцеси

21:48

Секрет ідеального прання: завдяки одній натуральній добавці рушники стануть як новіВідео

21:45

Росія атакує Україну дронами: у Києві лунають вибухи – що відомо

21:22

Прийде справжня спека: Тернопільщину скоро прогріє до +27 градусів

21:04

У Росії загинула одна з найпопулярніших учасниць КВН

20:33

Невже він здатний на таке: дружина Ігоря Ніколаєва показала синці

20:31

Зламала гру "нейтральної" росіянки: Костюк тріумфувала на турнірі WTAВідео

20:07

Росіяни заявили про захоплення Миропілля на Сумщині: в ЗСУ різко відреагували

Реклама
19:52

Проблеми у стосунках: знаки зодіаку, яким найважче знайти щастя в коханні

19:34

РФ масовано завдає ударів по об'єктах Нафтогазу: що відомо про поранених та "прильоти"

19:13

Що насправді означає логотип Toyota: прихований сенс знають одиниціВідео

19:10

Чому Путін заговорив про перемир’я: Денисенко розкрив нову тактикуПогляд

18:48

Звичка під душем виявляє приховані риси поведінки: вибір не випадковийВідео

18:38

Фіцо несподівано підтримав вступ України до ЄС: подробиці розмови із Зеленським

18:29

Зеленський ввів санкції РНБО проти ексглави Офісу президента - що відомо

18:20

Позиції долара можуть посилитися: як зміниться курс валют з понеділка

18:07

Більшість власників неправильно ставлять миски для кота - в чому проблемаВідео

17:56

Як врятувати підмерзлу малину: правила підживлення та антистресової обробки

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти