Після тривалої паузи РФ масово застосувала нетипове озброєння: в чому небезпека

Противник постійно випробовує нові тактики застосування БПЛА.

Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою

Атака РФ на Київщину 2 травня була нетиповою

Після тривлої перерви окупанти застосували БпЛА імітатори "Пародія"

Таким чином ворог прагне відволікати увагу української ППО

У ніч на 2 травня російські війська здійснили атаку на Київщину, яка відрізнялася від попередніх. У кількох районах мешканці помітили нетипові безпілотники, що мали інший вигляд та звук.

Ворог, після тривалої перерви в кілька місяців, масово застосував БПЛА імітатори "Пародія". Саме його й бачили мешканці країни, розповів радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов ("Флеш").

За його словами, завдання такого БПЛА - відволікати увагу української ППО, тому десятки таких дронів кружляли над нашою територією.

"Противник постійно випробовує нові тактики застосування БПЛА, завдання сил оборони - аналізувати, вивчати, прогнозувати і, звичайно, протидіяти", - зазначив "Флеш".

Крім того,під час вчорашньої атаки була підозра на застосування ворог копії БПЛА українського виробника, яка не підтвердилася.

БПЛА імітатор "Пародія /Фото: t.me/serhii_flash

Главред писав, що ранку 3 травня, окупаційні війська РФ вдарили балістикою по Миколаєву. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім. Внаслідок атаки відомо про 5 постраждалих: трьох чоловіків та двох жінок.

Крім того, в ніч на 3 травня окупанти знову атакували Одеську область. Під ударом була цивільна та портова інфраструктура регіону. Внаслідок атаки РФ загинули дві людини, ще п'ятеро людей зазнали поранень.

Нагадаємо, 2 травня, російські окупанти завдали ударів дронами по Харкову. Внаслідок ворожої атаки постраждали три людини. Зафіксовано кілька прильотів у різних частинах міста.

Чим і звідки РФ атакує Україну

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

