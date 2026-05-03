"Я з нахабних": молодий співак розкрив, як "добився" Тіну Кароль

Молодий популярний співак Нікіта Кісельов відверто розповів, як пішов на ризик, щоб привернути увагу Тіни Кароль. В інтерв'ю OBOZ.ua артист розповів про те, як підтримує спілкування з поп-дівою зараз.
За словами Кісельова, він вирішив діяти сміливо і зробив перший крок. Співак переклав популярну пісню Кароль "Полюс притяжения" українською мовою і виклав її в мережу без узгодження з артисткою.
"Насправді все сталося спонтанно. Я з нахабних: спочатку переклав пісню, записав фрагмент і виклав в інтернет — без будь-яких домовленостей. Люди почали масово відмічати Тіну в коментарях: мовляв, "подивіться", "послухайте". І вона написала: "Давай робити, мені подобається". Ми десь тиждень-два активно працювали над треком разом. Тіна брала участь у перекладі, ми обмінювалися варіантами тексту, ідеями, були на зв'язку. Вона долучалася до запису — надсилала корективи, просила щось переписати", — поділився Нікіта.
Співак зізнався, що щиро захоплюється Тіною. Він прокоментував поширену думку про те, що артистка має жорсткий характер. Виконавець вважає, що Кароль відрізняється високим професіоналізмом і має право на вимогливість.
"Я б не сказав, що вона сувора. Вона дуже професійна і максимально залучена в процес. Я з дитинства слухаю всі її пісні і багато чого для себе взяв з цієї співпраці — навіть з елементарного: як артист повинен поводитися на сцені. У Тіни неймовірна концентрація енергії: вона виходить до глядача — і вже з першої секунди тримає увагу залу", — вважає Кісельов.
Раніше Главред повідомляв, що популярна українська актриса Ольга Сумська відкрито прокоментувала ситуацію у стосунках зі своєю сестрою Наталією. Незважаючи на недавній 70-річний ювілей старшої сестри, Ольга зізналася, що так і не дочекалася запрошення на святкування.
Також українська делегація на чолі зі співачкою LELEKA вирушила до Відня для участі в Євробаченні-2026. Разом із новинами про від'їзд артистки стали відомі й деталі майбутнього виступу: на сцені до неї приєднається відомий бандурист Ярослав Джусь.
Про особу: Тіна Кароль
Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – українська співачка та акторка, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ВСУ. Лауреат пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.
