РФ вдарила ракетами та сотнями дронів: де лунали вибухи, що відомо про прильоти

Протиповітряна оборона збила/придушила 5 керованих авіаційних ракет, а також 175 ворожих БПЛА.

Росія атакувала ракетами та дронами

Армія країни-агресора РФ протягом 3 травня атакувала двома балістичними ракетами "Іскандер-М", п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69.

Ворог також використав 234 ударних БПЛА типу Shahed (у т.ч. реактивні), Гербера, Італмас, дрони-імітатори "Пародія" та безпілотники інших типів", повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 18:30, протиповітряною обороною збито/придушено 5 керованих авіаційних ракет, а також 175 ворожих БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" на півночі, півдні та в центрі країни", — йдеться в повідомленні ПС ЗСУ.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

