Рекордне тепло накриє Житомирщину: коли температура підскочить до +27 градусів

У Житомирі та по області очікується малохмарна погода без опадів.

Прогноз погоди у Житомира та області 4 травня

У понеділок, 4 травня, Житомирщина зустріне справжнє весняне тепло. У місті та по області очікується малохмарна погода без опадів. Про це свідчить свіжий прогноз Житомирського обласного центру з гідрометеорології, який вони виклали на своїй сторінці у Facebook.

За даними синоптиків, південно-західний вітер буде слабким, швидкістю 3–8 метрів за секунду, тож він лише легенько освіжатиме повітря. Температура вночі триматиметься на рівні 6–8 градусів у Житомирі та 5–10 градусів по області, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 24–26 градусів у місті та 22–27 градусів у регіоні.

Втім, попри сприятливу погоду, синоптики попереджають про серйозну небезпеку: 4 травня на території Житомирської області встановиться надзвичайний рівень пожежної небезпеки - п’ятий клас.

Прогноз пожежної небезпеки на Житомирщині / Фото: Житомирський обласний центр з гідрометеорології

Це означає, що навіть невелике займання може швидко поширитися, тому варто бути максимально обережними з відкритим вогнем і дотримуватися правил безпеки.

Про джерело: Житомирський обласний центр з гідрометеорології Житомирський обласний центр з гідрометеорології займається моніторингом та прогнозуванням погодних умов у Житомирській області. Він надає прогнози, попередження про небезпечні явища та оцінку забруднення атмосфери для безпеки населення та підтримки діяльності підприємств.

