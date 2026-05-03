Може становити серйозну загрозу: The Telegraph розповів про нову "тиху" тактику армії РФ

Така тактика передбачає повільне, приховане просочування через проломи в українських позиціях на передовій.

Що відомо про нову "тиху" тактику ворога на фронті

Головне з новини:

РФ переходить на приховану тактику малих груп

Солдати ворога рухаються вночі пішки без зв’язку

Проривів немає, лише повільне просування з втратами

Російська армія змінює тактику на фронті: від масованих "м’ясорубок" до прихованих проникнень малими групами. Як повідомляє The Telegraph, після катастрофічних втрат від хвильових штурмів Москва робить ставку на "тихіші" методи, які можуть виявитися не менш небезпечними для українських оборонців.

Після початку повномасштабного вторгнення Кремль намагався досягти успіху чисельною перевагою, відправляючи хвилі солдатів під вогонь. Така стратегія призвела до величезних втрат і майже не принесла результатів.

Однак ситуація на полі бою змінилася: сучасні технології - безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби - роблять великі скупчення військ надзвичайно вразливими. Українські сили навчилися передбачати схеми наступу, і метод "м’ясорубки" фактично втратив ефективність.

Замість цього російські військові формують невеликі групи по 2–4 особи, які пересуваються пішки, часто вночі, з мінімальним використанням радіозв’язку. Їхнє завдання - непомітно просочитися крізь проломи в обороні, закріпитися в тилу та спрямовувати інші групи для атаки з несподіваних напрямків. За словами аналітика Chatham House Кіра Джайлза, це еволюція війни на "прозорому полі бою", де технології миттєво виявляють загрози.

Такі групи значно важче виявити й атакувати, ніж великі формування. Їхня мета - створити глибоку присутність, здатну загрожувати позиціям українських сил із флангів і тилу. Водночас ця тактика не забезпечує швидких проривів. Старший аналітик Українського центру безпеки та співробітництва Антон Земляний наголошує:

"Прорвати оборону за допомогою таких груп неможливо".

За його словами, окупанти можуть досягати лише повільного просування з мінімальними територіальними здобутками, але ціною нових великих втрат.

Війна РФ проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Як раніше повідомляв Главред, Армія РФ у квітні 2026 року зазнала безпрецедентного провалу на фронті. Замість очікуваних загарбань окупанти втратили контроль над 116 квадратними кілометрами - найбільша від’ємна динаміка з серпня 2024 року, коли ЗСУ провели операцію в Курській області.

Нагадаємо, російські війська активізували штурмові дії у напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Загальна ситуація на фронті залишається складною, і найближчим часом можливе загострення бойових дій у районі Добропілля на Донеччині, зазначив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

На Куп’янському напрямку обстановка є однією з найнапруженіших і за останні місяці суттєво погіршилася. Російські сили продовжують наступальні спроби, прагнучи просунутися до Куп’янська та відтіснити українські підрозділи за річку Оскіл, повідомив речник об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Про джерело: The Telegraph The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном. У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

