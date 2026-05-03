У Фінляндії зробили гучну заяву щодо інцидентів з українськими дронами

Головне:
- Петтері Орпо різко відреагував на можливу появу безпілотників
- Питання порушувалося під час переговорів з Володимиром Зеленським
Глава уряду Фінляндії Петтері Орпо різко відреагував на можливу появу безпілотників у повітряному просторі країни.
Він заявив, що такі ситуації вважаються неприпустимими. Про це повідомляє Yle.
Зазначається, що це питання порушувалося під час його переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Йшлося про два дрони, які вранці 3 травня, імовірно, могли перетнути кордон повітряного простору Фінляндії.
Орпо підкреслив, що Гельсінкі продовжує підтримувати Україну в умовах війни, однак така підтримка не означає, що можна ігнорувати суверенітет країни. Він зазначив, що будь-які подібні інциденти сприймаються максимально серйозно.
Прем'єр також заявив, що Фінляндія має достатні ресурси для контролю повітряного простору, і найближчим часом ці можливості планують посилити. При цьому він висловив сподівання, що після обговорення з українською стороною подібних ситуацій більше не виникне.
Раніше повідомлялося, що в Росії прогриміли потужні вибухи. Після атаки дронів порт Усть-Луга в Ленінградській області охопив вогонь.
Крім того, раніше підрозділи Сил оборони України вразили відразу чотири важливі об'єкти нафтопереробної галузі країни-агресора Росії .
Главред раніше писав, що Сили оборони України вразили корабель російських окупантів у Ленінградській області. Згідно з попередньою інформацією, під ударом опинився патрульний криголам "Пурга" проекту 23550.
Про персону: Анатолій Храпчинський
Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.
