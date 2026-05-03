У Фінляндії зробили гучну заяву щодо інцидентів з українськими дронами

Стало відомо про дрони, які, ймовірно, могли перетнути кордон повітряного простору Фінляндії.

https://glavred.net/world/v-finlyandii-sdelali-gromkoe-zayavlenie-ob-incidentah-s-ukrainskimi-dronami-10761755.html Посилання скопійоване

У Фінляндії зробили заяву після зустрічі з Володимиром Зеленським / колаж Главред, фото УНІАН та ua.depositphotos.com

Головне:

Петтері Орпо різко відреагував на можливу появу безпілотників

Питання порушувалося під час переговорів з Володимиром Зеленським

Глава уряду Фінляндії Петтері Орпо різко відреагував на можливу появу безпілотників у повітряному просторі країни.

Він заявив, що такі ситуації вважаються неприпустимими. Про це повідомляє Yle.

відео дня

Зазначається, що це питання порушувалося під час його переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. Йшлося про два дрони, які вранці 3 травня, імовірно, могли перетнути кордон повітряного простору Фінляндії.

Орпо підкреслив, що Гельсінкі продовжує підтримувати Україну в умовах війни, однак така підтримка не означає, що можна ігнорувати суверенітет країни. Він зазначив, що будь-які подібні інциденти сприймаються максимально серйозно.

Прем'єр також заявив, що Фінляндія має достатні ресурси для контролю повітряного простору, і найближчим часом ці можливості планують посилити. При цьому він висловив сподівання, що після обговорення з українською стороною подібних ситуацій більше не виникне.

/ Главред

Удари по цілях РФ - новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Росії прогриміли потужні вибухи. Після атаки дронів порт Усть-Луга в Ленінградській області охопив вогонь.

Крім того, раніше підрозділи Сил оборони України вразили відразу чотири важливі об'єкти нафтопереробної галузі країни-агресора Росії .

Главред раніше писав, що Сили оборони України вразили корабель російських окупантів у Ленінградській області. Згідно з попередньою інформацією, під ударом опинився патрульний криголам "Пурга" проекту 23550.

Читайте також:

Про персону: Анатолій Храпчинський Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред