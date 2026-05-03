Іран запропонував США план припинення війни, Трамп відповів Тегерану

Іранський план спрямований на те, щоб перетворити тимчасове припинення вогню на завершення війни протягом 30 днів.

Іран запропонував США план припинення війни

Коротко:

Іран через Пакистан запропонував США триетапний план припинення війни. Зокрема, він передбачає перехід від режиму тиші до постійного миру, повідомляє Al Jazeera з посиланням на джерела.

Зазначається, що іранський план спрямований на те, щоб перетворити тимчасове припинення вогню на кінець війни протягом 30 днів. Він передбачає зобов'язання про ненапад, у тому числі з боку Ізраїлю, щоб гарантувати відсутність повернення до війни.

Джерела розповіли журналістам, що першим етапом плану є поступове відкриття Ормузької протоки та зняття блокади іранських портів з боку США. Тегеран обіцяє взяти на себе завдання знешкодження морських мін.

За словами джерел, другий етап плану передбачає відновлення Іраном збагачення урану після закінчення встановленого ліміту в 3,6% відповідно до так званого "принципу нульового запасу" (відсутність накопиченого збагаченого урану понад ліміт).

Співрозмовники видання додали, що план також відкидає демонтаж ядерної інфраструктури або знищення іранських об'єктів. Також Тегеран вимагає зняття санкцій, щоб поступово вивільнити заморожені кошти.

Джерела поділилися з журналістами, що третім етапом іранського плану є вступ у стратегічний діалог з арабськими сусідами та створення системи безпеки, що охоплює весь Близький Схід.

У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що розглянув нову пропозицію Ірану і відхилив її. Він також додав, що військова ситуація "розвивається дуже добре". Про це повідомляє Clash Report.

Як пише CNN, речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї повідомив, що США відповіли на пропозицію Ірану через Пакистан. За його словами, Тегеран вивчає відповідь Вашингтона.

"Наш 14-пунктний план присвячений виключно припиненню війни і не містить питань, пов'язаних з ядерною сферою. На даному етапі ми зосереджені на конкретних заходах щодо припинення війни в регіоні, включаючи Ліван", - сказав Багаї.

Речник МЗС Ірану запевнив, що пропозиція Тегерана не зачіпає ядерну проблему. Також він зазначив, що вимога про розмінування Ормузької протоки з боку США не входить до плану Ірану.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Іран виступив з ініціативою відкрити Ормузьку протоку і припинити бойові дії, запропонувавши перенести ядерні переговори на пізніший термін. Про це повідомляв Axios з посиланням на американського чиновника та поінформовані джерела.

Водночас президент США Дональд Трамп залишився незадоволений цією пропозицією. За інформацією The New York Times, він дав зрозуміти своїм радникам, що план, запропонований Тегераном, не відповідає його очікуванням.

Крім того, Сполучені Штати стикаються з серйозним виснаженням запасів озброєння через війну з Іраном, яка триває з кінця лютого і вже істотно скоротила стратегічні резерви. Зокрема, було використано понад 1100 крилатих ракет великої дальності, які спочатку призначалися для потенційного протистояння з Китаєм.

Про джерело: Clash Report Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини та репортажі про ситуацію в Україні, США, країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

