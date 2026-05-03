Тривожний сигнал: що насправді стоїть за нетиповою атакою РФ на Київщину

Руслан Іваненко
3 травня 2026, 18:55оновлено 3 травня, 19:40
Поточні дії окупантів можуть свідчити про підготовку до масштабнішої атаки найближчим часом.
ВСУ, Дрон, Пародия
Ворог відпрацьовує нові сценарії ударів / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Serhii.Flash, facebook.com/PvKPivden

Коротко:

  • Атака дронів на Київщину 2 травня
  • Використано імітатори для відволікання ППО
  • Є ознаки підготовки до великого удару

Російські війська 2 травня здійснили атаку дронами по Київській області, застосувавши новий тактичний підхід. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш", під час удару противник масово використав безпілотники-імітатори "Пародія", які мали на меті відвернути увагу української протиповітряної оборони.

Зміна тактики російських атак

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук у коментарі 24 Каналу наголосив, що цю атаку слід розглядати у ширшому контексті дій російських військ, а не як окремий епізод. За його словами, останнім часом ворог активно змінює тактику масованих обстрілів.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що протягом останнього тижня Росія суттєво наростила інтенсивність ударів, застосувавши близько 1600 ударних дронів, майже 1100 керованих авіаційних бомб і кілька ракет.

Лакійчук підкреслив, що російські сили експериментують із різними форматами атак — нічними, комбінованими, швидкими ракетно-дроновими ударами. Вони використовують широкий спектр озброєння — від балістичних і крилатих ракет до різних типів безпілотників — з метою перевантаження української ППО, а також відпрацьовують несподівані точкові удари.

Ознаки підготовки до масштабніших ударів

За його словами, ворог постійно ускладнює характер своїх дій, комбінуючи різні засоби ураження. Подібні хвилі загострення можуть передувати більш масштабним атакам і мають ознаки "розвідки боєм".

"Очевидно, що ворог здійснює підготовку до масштабного удару. Буде він до 9 травня чи саме 9 травня – невідомо. Тому що Володимир Путін з одного боку розповідає про перемир'я для того, щоб провести парад на Червоній площі. А з іншого – готує сили і засоби до масованого удару по Україні", – зауважив Павло Лакійчук.

Експерт додав, що передбачити подальші дії керівництва РФ складно, однак Україна має бути готовою до найгіршого сценарію. На його думку, найближчими днями російські війська можуть вдатися до нової масованої атаки, оскільки підготовчі дії вже були проведені.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що ранку 3 травня, окупаційні війська РФ вдарили балістикою по Миколаєву. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім. Внаслідок атаки відомо про 5 постраждалих: трьох чоловіків та двох жінок.

Також оосійські окупанти завдали комбінованого удару по Дніпру. Постраждало багато людей. Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра. Пошкоджено гуртожиток.

Нагадаємо, що у ніч на четвер, 30 квітня, армія РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. В результаті обстрілу є поранені та пошкодження житлової та інфраструктурної забудови.

Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Швеція зупинила нафтовий танкер із "тіньового флоту" РФ - деталі

Тривожний сигнал: що насправді стоїть за нетиповою атакою РФ на Київщину

З Білорусі до України залетіла повітряна куля-ретранслятор – прикордонники

Що кинути у воду під час варіння яєць, щоб шкаралупа злітала за секунду - лайфхак

Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

Секрет ідеального прання: завдяки одній натуральній добавці рушники стануть як нові

Невже він здатний на таке: дружина Ігоря Ніколаєва показала синці

Чи можна святкувати 40-річний ювілей - священник розставив крапки над "і"

