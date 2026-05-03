Водіям загрожує новий штраф: за одну помилку можуть покарати одразу

Важливе із заяв Воронкової:
- Несправність авто може виникнути вже після проходження ТО
- Відповідальність може настати, якщо водій знає про поломку
Адвокат Олена Воронкова прокоментувала питання відповідальності за несправності автомобілів та проходження автовласниками відповідного технічного контролю.
Як вона підкреслила в інтерв'ю "Главреду", часто несправність авто може виникнути вже після проходження ТО або навіть під час руху.
"Якщо поліцейський зупиняє такий автомобіль і бачить, що техогляд пройдено, то просто виписати штраф він не може, адже на місці неможливо точно встановити, що саме з автомобілем не так", — пояснила експерт.
Вона пояснила, що на момент проходження техогляду, коли автомобіль виїжджає на дорогу, він повинен бути технічно справним.
"Якщо ж автомобіль зламався вже в дорозі — таке теж трапляється — то безпосередньої провини водія в цьому немає. Відповідальність може настати, якщо водій знає про поломку, але продовжує рухатися на несправному автомобілі на значну відстань, а не прямує, наприклад, до гаража або на сервіс", — додала Воронкова.
Про персону: Олена Воронкова
Олена Воронкова — адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича. Спеціалізується на питаннях адміністративного, цивільного та транспортного права. Має практичний досвід у супроводі справ, пов’язаних із дорожньо-транспортними пригодами, оскарженням штрафів, захистом прав водіїв, а також консультуванням у сфері регулювання безпеки дорожнього руху.
Бере участь у підготовці правових позицій, аналізі законодавчих змін і публічних обговореннях реформ у сфері транспорту. Регулярно коментує актуальні правові теми для медіа, зокрема питання відповідальності водіїв, процедур технічного огляду, страхування та адміністративної практики.
