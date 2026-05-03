Водіям загрожує новий штраф: за одну помилку можуть покарати одразу

Часто несправність автомобіля може виникнути вже після проходження технічного огляду або навіть під час руху.

Водіям розповіли про нові штрафи

Адвокат Олена Воронкова прокоментувала питання відповідальності за несправності автомобілів та проходження автовласниками відповідного технічного контролю.

Як вона підкреслила в інтерв'ю "Главреду", часто несправність авто може виникнути вже після проходження ТО або навіть під час руху.

"Якщо поліцейський зупиняє такий автомобіль і бачить, що техогляд пройдено, то просто виписати штраф він не може, адже на місці неможливо точно встановити, що саме з автомобілем не так", — пояснила експерт.

Вона пояснила, що на момент проходження техогляду, коли автомобіль виїжджає на дорогу, він повинен бути технічно справним.

"Якщо ж автомобіль зламався вже в дорозі — таке теж трапляється — то безпосередньої провини водія в цьому немає. Відповідальність може настати, якщо водій знає про поломку, але продовжує рухатися на несправному автомобілі на значну відстань, а не прямує, наприклад, до гаража або на сервіс", — додала Воронкова.

Про персону: Олена Воронкова Олена Воронкова — адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича. Спеціалізується на питаннях адміністративного, цивільного та транспортного права. Має практичний досвід у супроводі справ, пов’язаних із дорожньо-транспортними пригодами, оскарженням штрафів, захистом прав водіїв, а також консультуванням у сфері регулювання безпеки дорожнього руху. Бере участь у підготовці правових позицій, аналізі законодавчих змін і публічних обговореннях реформ у сфері транспорту. Регулярно коментує актуальні правові теми для медіа, зокрема питання відповідальності водіїв, процедур технічного огляду, страхування та адміністративної практики.

