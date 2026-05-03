З Білорусі до України залетіла повітряна куля-ретранслятор – прикордонники

Кордон з Білоруссю, як і раніше, вважається потенційно небезпечним напрямком для України.

https://glavred.net/ukraine/iz-belarusi-v-ukrainu-zaletel-vozdushnyy-shar-retranslyator-pogranichniki-10761701.html Посилання скопійоване

З Білорусі до України прилетіла повітряна куля-ретранслятор / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Куля використовується для посилення сигналу російських засобів ураження

Україна готується до можливої дестабілізації кордону з Білоруссю

Увечері 2 травня з Білорусі в Україну залетів повітряна куля-ретранслятор. Вона використовується для посилення сигналу російських засобів ураження. Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі для телемарафону.

За його словами, кордон з Білоруссю, як і раніше, розглядається як потенційно небезпечний напрямок для України. Навіть незважаючи на відсутність значної присутності російських військ на території Білорусі, країна продовжує надавати підтримку Росії та діє в її інтересах.

відео дня

За словами Демченка, Україна готується до можливої дестабілізації кордону з Білоруссю, хоча він і не може розкривати подробиці такої підготовки.

"Вчора ввечері ми також бачили заліт з боку Білорусі повітряної цілі, яку згодом ідентифікували як повітряну кулю. Фактично це був пристрій з ретранслятором для посилення сигналу для повітряних засобів ураження, які Росія використовує проти нашої країни під час обстрілів", – розповів Демченко.

Загроза з боку Білорусі — останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наразі загроза з боку Білорусі для України обмежується переважно інформаційним тиском, і реальних ознак підготовки до наступу не спостерігається, вважає колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Водночас, за оцінкою Дмитра Кулеби, Білорусь і надалі виконує допоміжну роль у діях Росії проти України. Ще у 2022 році її територія та повітряний простір використовувалися для наступальних операцій, хоча сама білоруська армія безпосередньо в боях не брала участі, а представники влади неофіційно заявляли про відсутність впливу на ситуацію.

Разом з тим Росія може розглядати сценарій створення напруженості на північному напрямку, зокрема із залученням білоруських сил, якщо отримає на це згоду Олександра Лукашенка, зазначає ветеран війни та колишній командир підрозділу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Інші новини:

Про джерело: Державна прикордонна служба України Державна прикордонна служба України (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред