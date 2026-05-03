Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

З Білорусі до України залетіла повітряна куля-ретранслятор – прикордонники

Віталій Кірсанов
3 травня 2026, 17:55
Кордон з Білоруссю, як і раніше, вважається потенційно небезпечним напрямком для України.
З Білорусі до України залетів повітряна куля-ретранслятор
З Білорусі до України прилетіла повітряна куля-ретранслятор / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Куля використовується для посилення сигналу російських засобів ураження
  • Україна готується до можливої дестабілізації кордону з Білоруссю

Увечері 2 травня з Білорусі в Україну залетів повітряна куля-ретранслятор. Вона використовується для посилення сигналу російських засобів ураження. Про це повідомив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі для телемарафону.

За його словами, кордон з Білоруссю, як і раніше, розглядається як потенційно небезпечний напрямок для України. Навіть незважаючи на відсутність значної присутності російських військ на території Білорусі, країна продовжує надавати підтримку Росії та діє в її інтересах.

відео дня

За словами Демченка, Україна готується до можливої дестабілізації кордону з Білоруссю, хоча він і не може розкривати подробиці такої підготовки.

"Вчора ввечері ми також бачили заліт з боку Білорусі повітряної цілі, яку згодом ідентифікували як повітряну кулю. Фактично це був пристрій з ретранслятором для посилення сигналу для повітряних засобів ураження, які Росія використовує проти нашої країни під час обстрілів", – розповів Демченко.

Загроза з боку Білорусі — останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наразі загроза з боку Білорусі для України обмежується переважно інформаційним тиском, і реальних ознак підготовки до наступу не спостерігається, вважає колишній заступник голови СБУ, генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Водночас, за оцінкою Дмитра Кулеби, Білорусь і надалі виконує допоміжну роль у діях Росії проти України. Ще у 2022 році її територія та повітряний простір використовувалися для наступальних операцій, хоча сама білоруська армія безпосередньо в боях не брала участі, а представники влади неофіційно заявляли про відсутність впливу на ситуацію.

Разом з тим Росія може розглядати сценарій створення напруженості на північному напрямку, зокрема із залученням білоруських сил, якщо отримає на це згоду Олександра Лукашенка, зазначає ветеран війни та колишній командир підрозділу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Інші новини:

Про джерело: Державна прикордонна служба України

Державна прикордонна служба України (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Білорусь ДПСУ Андрій Демченко новини Білорусі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Швеція зупинила нафтовий танкер із "тіньового флоту" РФ - деталі

Швеція зупинила нафтовий танкер із "тіньового флоту" РФ - деталі

19:51Світ
Тривожний сигнал: що насправді стоїть за нетиповою атакою РФ на Київщину

Тривожний сигнал: що насправді стоїть за нетиповою атакою РФ на Київщину

18:55Війна
З Білорусі до України залетіла повітряна куля-ретранслятор – прикордонники

З Білорусі до України залетіла повітряна куля-ретранслятор – прикордонники

17:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
Що кинути у воду під час варіння яєць, щоб шкаралупа злітала за секунду - лайфхак

Що кинути у воду під час варіння яєць, щоб шкаралупа злітала за секунду - лайфхак

Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

Всю ніч РФ здригалася від вибухів: є прильоти, зупиняли аеропорти - деталі атаки

Секрет ідеального прання: завдяки одній натуральній добавці рушники стануть як нові

Секрет ідеального прання: завдяки одній натуральній добавці рушники стануть як нові

Невже він здатний на таке: дружина Ігоря Ніколаєва показала синці

Невже він здатний на таке: дружина Ігоря Ніколаєва показала синці

Чи можна святкувати 40-річний ювілей - священник розставив крапки над "і"

Чи можна святкувати 40-річний ювілей - священник розставив крапки над "і"

Останні новини

19:51

Дружні сходи моркви за кілька днів: домашній метод, що стимулює насіння

19:51

Швеція зупинила нафтовий танкер із "тіньового флоту" РФ - деталі

19:35

Чайник як новий за лічені хвилини: хитрий спосіб видаляє накип без зусильВідео

19:10

Настає останній парад: Ейдман про провал ПутінаПогляд

18:55

Тривожний сигнал: що насправді стоїть за нетиповою атакою РФ на Київщину

Чи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техоглядЧи забиратимуть несправні авто, як у Європі: Олена Воронкова - про обовʼязковий техогляд
18:52

Три знаки зодіаку незабаром зможуть досягти помітних успіхів у житті - хто вони

18:37

Дім без зайвих деталей: жінка хитро сховала розетки і стала зіркою в Мережі

18:14

Не лише гудіння вечорами: чим насправді небезпечні хрущі для вашого подвір'я

17:55

З Білорусі до України залетіла повітряна куля-ретранслятор – прикордонники

Реклама
17:52

Улюбленці Всесвіту: кому посміхнеться удача до кінця травня

17:28

Підірвано резервуари та трубопроводи: подробиці удару по НПС в Пермі

17:13

Росія завдала ракетного удару по Дніпру: дуже багато поранених, є загиблий

17:11

Фреймут показала дітей, які повернуться в Україну: "Ми з чоловіком погодилися"

16:56

Завжди поруч: літні сусіди довели молоду жінку до істерики

16:40

Чому 4 травня не можна займатися прибиранням: яке церковне свято

16:25

Росіяни штурмують кордон і прориваються на захід: названо небезпечний напрямок

16:23

За крок до фіналу: чому одну з найглибших станцій так і не відкрили для людей

16:12

Тренд на жіночність: які речі прикрасять базовий гардероб на літо 2026Відео

15:56

Стюардеса показала, що у неї під уніформою: пасажири завмерлиВідео

15:39

"Дивний" лайфхак, який рятує у спеку: як можна без зусиль охолодити житло

Реклама
15:29

Погода ще сто разів зміниться: синоптики попередили про мінливу погоду

15:21

На Рівненщину прийде справжнє тепло: коли температура підніметься до +26°

15:16

ЗСУ завдали удару по ракетному кораблю та нафтовому терміналу поблизу Санкт-Петербурга

15:16

Фінансовий гороскоп 3 4 по 10 травня: Овнам - прибуток, Левам - зайві витрати

14:48

Жінка з деменцією годувала собаку 8 разів на день: чим все закінчилосяВідео

14:44

Росія просунулась на важливому напрямку: у DeepState розкрили подробиці

14:43

Рекордне тепло накриє Житомирщину: коли температура підскочить до +27 градусів

14:30

"Дитина народилася зеленою": переможниця "Холостяка" повідомила про проблеми

14:21

Наочно чи наглядно - як сказати правильно українською: більшість робить помилку

14:09

Любовний гороскоп з 4 по 10 травня: Близнюкам - сюрпризи, Левам - пригоди

13:57

Вчені з СРСР "відкрили" воду, яку визнали загрозою для планети

13:19

Гороскоп Таро: Овнам - цінні уроки, Близнюкам - баланс, а Ракам - гірка правда

13:17

Може становити серйозну загрозу: The Telegraph розповів про нову "тиху" тактику армії РФ

13:10

"Я з нахабних": молодий співак розкрив, як "добився" Тіну Кароль

13:05

Після тривалої паузи РФ масово застосувала нетипове озброєння: в чому небезпека

12:39

"Це вершина цинізму": ПриватБанк нарахував відсотки за неіснуючий кредит

12:30

Що відбувається після встановлення панелей: подробиці, про які мало хто знає

12:08

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня: Скорпіонам - ризики, Стрільцям - успіх

12:08

Китайський гороскоп на завтра, 4 травня: Собакам — суперництво, Тиграм — поступки

12:01

Ніякі не "сморчки": як правильно назвати весняні гриби українською

Реклама
11:14

Сумська публічно висловилася щодо конфлікту з сестрою: "Мене не запрошувала"

10:54

Головна помилка травня: чому не можна підживлювати троянди під час цвітіння

10:27

РФ вдарила балістикою по обласному центру: кількість поранених зросла - деталі

10:26

ЗСУ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ: Зеленський показав кадри операції

10:16

LELEKA вийде на сцену Євробачення-2026 не сама: артистка розкрила головну інтригуВідео

10:05

Іран виступив посередником між США та РФ щодо перемир’я з Україною - КлимовськийПогляд

09:37

Не траплялося з серпня 2024 року: РФ приховує масштабний провал своєї армії на фронті

09:31

Окупанти цинічно атакували Одещину: є загиблі та поранені - все про наслідкиФото

09:10

Що кинути у воду під час варіння яєць, щоб шкаралупа злітала за секунду - лайфхак

08:43

Трамп заявив про масштабне скорочення військ США у Європі: про яку кількість йдеться

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти