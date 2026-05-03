Росія завдала ракетного удару по Дніпру: дуже багато поранених, є загиблий

Ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра.

Росія завдала ракетного удару по Дніпру

Ви дізнаєтеся:

Відомо про 1 загиблого

Удар було завдано по гуртожитку

Російські окупанти завдали комбінованого удару по Дніпру. Постраждало багато людей

Як повідомили в Дніпропетровській ОВА, ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра. Пошкоджено гуртожиток.

Вісім людей потребували медичної допомоги після ворожої атаки на Дніпро.

"Половина з них перебуває в лікарні. Чоловіки 21 і 24 років та жінка 69 років перебувають у стані середньої тяжкості. Стан 21-річної жінки медики оцінюють як задовільний", - повідомив Олександр Ганжа, додавши, що решта перебувають на амбулаторному лікуванні.

upd: 1 людина загинула.

Як повідомляв Главред, у ніч на четвер, 30 квітня, армія РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. В результаті обстрілу є поранені та пошкодження житлової та інфраструктурної забудови.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що під удар потрапила цивільна інфраструктура. За його словами, пошкоджено житлові будинки, готель, дитячий садок, адміністративну будівлю, автостоянки та транспорт. У кількох місцях виникли пожежі.

Загалом у ніч на 30 квітня Росія атакувала Україну балістичною ракетою та 206 ударними дронами, запущеними з кількох напрямків. Сили ППО збили або придушили 172 БПЛА, проте зафіксовано 32 влучання у 22 локаціях та падіння уламків ще у 9.

Про особу: Олександр Ганжа Олександр Ганжа — український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

