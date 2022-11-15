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Вигнали з ганьбою: Лавров спішно втік з саміту G20 під час ракетного терору по Україні

15 листопада 2022, 19:32

З чим саме пов'язаний такий поспіх з боку глави російського МЗС не уточнюється.

Сергій Лавров
Сергій Лавров / Фото Reuters

Росія зганьбилася на саміті G20. Відразу в перший день Великої двадцятки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, який прибув замість Путіна, втік з саміту на індонезійському острові Балі до його закінчення.

Як повідомляють росЗМІ, Лавров навіть не дочекався офіційного прийняття підсумкової декларації.

"Лавров покинув Балі. Він завершив роботу на саміті G20", - йдеться в повідомленні.

З чим саме пов'язаний такий поспіх з боку глави російського МЗС не уточнюється. Варто зазначити, під час цього повідомлення по Україні здійснився масовий ракетний удар.

Росія випустила понад 90 ракет, зруйнували інфраструктуру та житлові будинки.

Ймовірно, після і без того досить холодного прийому з боку країн-учасниць G20, Лавров вирішив уникнути питань і звинувачень у зв'язку з новими військовими злочинами кремлівського режиму.

Переговори з РФ на саміті G20

На саміті переговори з Лавровим погодилися провести лише глава МЗС КНР і генсек ООН.

Варто відзначити, що спочатку прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Володимир Путін братиме участь у саміті, але мабуть той злякався критичного ставлення до себе з боку лідерів цивілізованих країн, і відправив Лаврова.

Росія принизила всіх лідерів G20

Масовий обстріл українських міст під час саміту G20 – це приниження Росією всіх лідерів, які підтримали ідею діалогу з агресором. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Масований обстріл українських міст під час G20 – це приниження Росією всіх лідерів, які підтримали ідею "діалогу" з агресором. Пам'ятайте: Росія не пропонує переговори, а висуває територіальні ультиматуми. Будь-які загравання з терористами завжди закінчуються ракетою в житловому будинку", - підкреслив Михайло Подоляк.

Подоляк

Що відомо про масовий обстріл України 15 листопада

Росіяни вдень 15 листопада запустили ракети по Україні. З 12 години дня лунала повітряна тривога. Вибухи були чутні як мінімум у 18 містах нашої держави, зокрема — у Києві, Львові та Одесі.

В результаті чого в ряді областей України ввели аварійні відключення світла. На місцях "прильотів" працюють екстрені служби. Росія випустила сьогодні близько 100 ракет.

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін відмовився брати участь у саміті "Великої двадцятки" (G20) 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія). Замість нього поїхав глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Онлайн-присутність Путіна на самітах G20 і АТЕС або його відеозвернення до учасників не планується.

Читайте також:

війна в Україні саміт G20 Сергій Лавров війна Росії та України
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