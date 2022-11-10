Путін готує масований ракетний удар по Україні: ЗСУ назвали основні цілі

Путін збирає запаси для масованого удару по Україні / Колаж фото сайт Кремля, УНИАН

Російські окупанти готуються до масованого удару по Україні. Вони почали накопичувати ракети. Про це в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Командування РФ не здійснює поодинокі удари ракет чи безпілотників, бо зрозуміло, результатів від них "не так багато", каже Ігнат. Він переконаний, що нині Росія намагається наростити запаси.

"А от, власне, коли масовані обстріли, яких було у нас у жовтні чотири - ворог кілька місяців накопичував свої засоби", - сказав Ігнат.

Російські заводи працюють у 3 зміни для поповнення втрат крилатих ракет. У Повітряних силах не виключили, що РФ знову хоче вдарити по критичній інфраструктурі України.

"Ймовірно, вони накопичують якийсь певний запас для того, щоб бити залпом. Це не виключається, тому що не полишив ворог своїх намірів рушити нашу критичну інфраструктуру", - пояснив Ігнат.

Поставки ППО і ЗРК Україні

Нагадаємо, раніше Резніков повідомляв про те, що війська протиповітряної оборони України збивають більше половини всіх ракет, які випускає Росія по нашій території.

"Хочу сказати, що наші системи ППО на сьогоднішній день вже збивають 60% повітряних цілей. Це стосується крилатих і балістичних ракет, а по дронах - набагато вище", - зазначив Резніков.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак раніше заявив, що країни західного світу посилять протиповітряну оборону України. За його словами, одним із пріоритетів української держави є захист міст, цивільної інфраструктури та побудова повітряного щита для країни.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців не піддаватися паніці і вірити в українську армію. Залужний сказав, що системи протиповітряної та протиракетної оборони України працюють ефективно завдяки професіоналізму українських військових та допомозі партнерів.

Інші новини: