Тиждень без масованих ракетних ударів РФ: у ЗСУ пояснили причину "затишшя"

У ЗСУ пояснили причину "затишшя" з ракетними ударами по Україні/ Національна поліція України, УНІАН

Росія упродовж минулого тижня не завдавала масованих ракетних ударів по Україні і не застосовувала масово дрони-камікадзе. У ЗСУ пояснили причину такого "затишшя" недостатністю відповідного озброєння в РФ. У той же час українців попередили про можливі нові небезпеки.

Про це розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу у понеділок, 14 листопада. Він зазначає, що ворог не може на постійній основі проводити такі обстріли, адже ракет у них не вистачає.

"Очевидно, що противник не може дозволити собі завдавати масованих ударів постійно, тому що відчуває певний дефіцит озброєння. Це стосується і "Іскандерів", і ракет Х555, Х101, а також "Калібр", особливо "Калібрів"", – зазначає Ігнат.

Лише у жовтні Росія застосувала 15 ракет "Калібр". Такі ракети неможливо швидко виготовити, ввести в дію і поставити на носії. Тому країні-агресорці доводиться економити. В РФ відчувають дефіцит таких ракет.

Ще одна можлива причина, чому російські окупанти не проводили масових обстрілів України – втеча російських військ з правобережжя Херсонщини на лівобережжя, каже спікер Повітряних сил ЗСУ.

"Ймовірно, ворог всю увагу зосередив саме на цих заходах, щоб максимально зберегти своє угруповання військ на цьому напрямку і безпечно його передислокувати на лівий берег", – зазначає Ігнат.

У той же час він попередив, що росіяни уже вивели у Чорне море носії "Калібрів", тому є небезпека, що знову можуть відбуватися удари по Україні.

Небезпека нового масованого ракетного удару по Україні

10 листопада речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що російські окупанти готуються до масованого удару по Україні. Вони почали накопичувати ракети. Командування РФ не здійснює поодинокі удари ракет чи безпілотників, бо, зрозуміло, результатів від них "не так багато", каже Ігнат. Він переконаний, що нині Росія намагається наростити запаси.

Telegram-канал Generall SVR, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ, 11 листопада повідомляв, що Путін планує завдати масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України. Кілька людей з наближених президента Росії Володимира Путіна нібито намагаються його умовити скасувати або перенести ракетний удар по Україні.

Пізніше Ігнат зазначав, що Росія не відмовиться від своїх намірів завдати ракетного удару. Російські окупанти будуть тероризувати український народ та намагатися знищити об'єкти критичної інфраструктури. Однак точну дату таких ракетних ударів неможливо назвати, є різні прогнози від різних аналітиків.

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