Наймасовіша ракетна атака Росії на Україну: Зеленський різко відреагував

Зеленський зазначив, що удари відключили нашу енергетику в багатьох містах нашої держави.
Сьогодні вдень російські окупанти завдали масований ракетний удар по Україні, переважно по її енергетичних об'єктах, атаки можуть продовжитися ввечері.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні зробив заяву.
"85 ракетних ударів випущено по Україні, в наших містах, в більшості своїй по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб'ється. Ще попереду може бути близько 20 ударів. Так що дуже прошу вас всіх: бережіть себе і будьте в укриттях деякий час", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що удари відключили нашу енергетику в багатьох містах нашої держави.
"Ми працюємо. Все відновимо, все переживемо", - додав Зеленський.
Ракетна атака на Київ і всю Україну
Російські окупанти потрапили у два житлові будинки у Печерському районі Києва. Ще кілька ракет збили системи ППО.
"У Печерському районі попадання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки", - заявив мер Києва Віталій Кличко.
Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли чергову багатоповерхівку в Печерському районі.
Крім того, удари були зафіксовані у Харкові, Рівному, Львові, Житомирі, Хмельницькому.
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