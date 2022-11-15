Наймасовіша ракетна атака Росії на Україну: Зеленський різко відреагував

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Сьогодні вдень російські окупанти завдали масований ракетний удар по Україні, переважно по її енергетичних об'єктах, атаки можуть продовжитися ввечері.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні зробив заяву.

"85 ракетних ударів випущено по Україні, в наших містах, в більшості своїй по енергетичній інфраструктурі. Зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб'ється. Ще попереду може бути близько 20 ударів. Так що дуже прошу вас всіх: бережіть себе і будьте в укриттях деякий час", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що удари відключили нашу енергетику в багатьох містах нашої держави.

"Ми працюємо. Все відновимо, все переживемо", - додав Зеленський.

Ракетна атака на Київ і всю Україну

Російські окупанти потрапили у два житлові будинки у Печерському районі Києва. Ще кілька ракет збили системи ППО.

"У Печерському районі попадання, за попередньою інформацією, в два житлових будинки", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли чергову багатоповерхівку в Печерському районі.

Крім того, удари були зафіксовані у Харкові, Рівному, Львові, Житомирі, Хмельницькому.

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