Сі Цзіньпін на G20 виступив за припинення війни, але не засудив вторгнення РФ в Україну

Сі Цзіньпін на Балі не засудив вторгнення Росії / Фото Reuters

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час саміту Великої двадцятки (G20) провів низку зустрічей зі світовими лідерами і заявив, що підтримує мирні переговори для припинення війни в Україні. При цьому глава КНР не засудив вторгнення РФ в Україну.

Вранці у вівторок, 15 листопада, до відкриття саміту G20 відбулися переговори Сі Цзіньпіна і президента Франції Еммануеля Макрона, повідомляє CNN.

"Сі Цзіньпін підкреслив, що позиція Китаю щодо української кризи ясна і послідовна, він виступає за припинення вогню, припинення війни та мирні переговори", — йдеться у звіті про двосторонню зустріч китайського лідера, опублікованому державною телекомпанією CCTV.

Як зазначає видання, хоча Китай послідовно закликав до припинення військових дій в Україні, лідер КНР знову не засудив вторгнення Росії.

У свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон попросив главу Китаю Сі Цзіньпіна закликати російського диктатора Володимира Путіна "повернутися за стіл переговорів" у питанні війни Росії проти України, повідомляє французький канал BFM TV.

Виступ Зеленського на саміті G20

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту Великої двадцятки закликав припинити руйнівну війну Росії.

"Я переконаний, що зараз настав час, коли російська руйнівна війна повинна і може бути зупинена", - заявив він і зазначив, що Мінська-3 не буде.

Зеленський також опублікував розширений список умов закінчення війни:

радіаційна та ядерна безпека;

продовольча безпека;

енергетична безпека;

звільнення всіх полонених і депортованих;

виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку;

виведення російських військ і припинення бойових дій;

повернення справедливості;

протидія екоциду;

недопущення ескалації;

фіксація закінчення війни.

Зазначимо, що під час всього виступу президент України підкреслено звертався до країн G19 - виключивши з їхнього списку Росію. Він подякував їм за те, що вони дали зрозуміти, що "не може бути виправдань ядерному шантажу".

Зазначимо, російський диктатор Володимир Путін відмовився брати участь у саміті "Великої двадцятки" (G20) 15-16 листопада на острові Балі (Індонезія). Замість нього поїхав глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Онлайн-присутність Путіна на самітах G20 і АТЕС або його відеозвернення до учасників не планується.

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